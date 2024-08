Juventus ficha a una estrella de Portugal de la Eurocopa 2024

La Juventus ha quedado relegada durante las últimas temporadas de los primeros puestos de la Serie A y busca recuperar el protagonismo perdido a costa del Inter de Milan y del AC Milan con el fichaje de jugadores que prometen convertirse en las próximas estrellas mundiales.

El cuadro de Turín ha incorporado a sus filas a Francisco Conceicao, promesa del Porto y que demostró su valía durante la reciente Eurocopa 2024 en la que tuvo una destacada participación con la Selección de Portugal marcando un gol en el juego ante la República Checa.

De acuerdo con información del periodista especializado en el mercado de jugadores, Fabrizio Romano, la Juventus ha cerrado el fichaje de Francisco Conceicao procedente del Porto.

Conceicao habría llegado a la Vecchia Signora en calidad de préstamo por 7 millones de euros, con la posibilidad de sumar tres más por concepto de bonificaciones.

Con sus 20 años, Conceicao ha comenzado dar destellos de su potencial con el Porto, con el que ya ganó una Liga y una Copa de la Liga de Portugal.

🚨⚪️⚫️ Francisco Conceição to Juventus, here we go! Deal done with FC Porto on loan.

NO buy option included as Porto will receive €7m for loan plus €3m add-ons.

Conceição will be in Italy on Sunday for medical tests. pic.twitter.com/SsCdPGMb74

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2024