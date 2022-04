Campeón de UFC admite que ‘le da miedo’ enfrentarse a Canelo Álvarez

Podrá medirse a grandes peleadores de la UFC pero Kamaru Usman, campeón de peso wélter, mostró respeto por Canelo Álvarez, pues ante una virtual pelea en algunos meses, admitió que el tapatío impone y le da miedo medirse a él, ya que ha demostrado tener mucho poder en sus puños.

Canelo Álvarez se medirá a Dmitry Bivol el próximo 7 de mayo, donde busca seguir escalando peldaños en su carrera y conquistar todos los títulos posibles. El campeón de UFC estaría emocionado de medirse al mexicano, aunque eso sí, admite que tendría cuidado.

Te puede interesar: VIDEO: ¿Cómo es recibir una serie de golpes de Canelo Álvarez?

Resumen: Yamileth Mercado vence a Isis Vargas y retiene título del CMB

Campeón de UFC le teme a Canelo Álvarez

En palabras para medios internacionales, Kamaru Usman admitió que quiere ponerse a prueba ante los mejores rivales posibles y ante la posibilidad de medirse al mexicano, se dijo emocionado, aunque también temeroso por la posible conclusión del tiro.

“Esto es algo que me encantaría hacer. Quiero ponerme a prueba de esa manera y quiero tener ese miedo nuevamente. No quiero decir que no tengo miedo cuando peleo con estos muchachos, tengo miedo. Pero entrar allí con ese tipo (Canelo), da miedo. Y definitivamente prospero en esas situaciones”, dijo el peleador de UFC.

Dana White, presidente de la UFC, no está de acuerdo en que Kamaru Usman se mida al Canelo Állvarez, pero el nigerino sabe que si genera buenas ganancias económicas y gran interés, podría hacerse, por lo que no pierde la esperanza de medirse la tapatío.

REUTERS

"¡Sí! Creo que puede ser seguro. Si hay una cantidad correcta. Si genera dinero para la empresa. Si genera dólares, tiene sentido. Definitivamente podría suceder. Ha expresado su interés en eso. Todo lo que tienes que hacer es levantar un teléfono, hacer la llamada y ponerlo en marcha. Pero si no puedes hacer eso, entonces cuál es el punto”, sentenció Usman.

Te puede interesar: Caleb Plant busca revancha ante Canelo Álvarez

¿Quién es Kamaru Usman, posible rival del Canelo?

Kamaru Usman es un peleador de UFC con un récord envidiable, pues ‘The Nigerian Nightmare’ suma un total de 21 peleas en el octágono, de las cuales ha ganado 20 y sólo ha perdido una.

Su último combate tuvo lugar el pasado 6 de noviembre de 2021, cuando se midió ante Colby Covington, a quien derrotó por decisión unánime.