¡Karla Martínez al límite! La estrella de Toluca enfrenta su reto más personal en Ellas Retan
La jugadora de Toluca abre su corazón en “Ellas Retan” y revela aspectos de su vida que van más allá del fútbol. Entre emociones, fuerza y vulnerabilidad, Karla demuestra que también fuera de la cancha es una guerrera.
