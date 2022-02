Katty Martínez asume el rol de Charlyn Corral en la Selección Mexicana

Después de haber llegado a 100 anotaciones en la Liga BBVA MX Femenil hace unos días, la delantera del América, Katty Martínez, buscará capitalizar el buen momento que atraviesa y ayudar a la Selección Mexicana Femenil a obtener el pase al Mundial del 2023. El camino para lograrlo comienza este jueves en el estadio Universitario de Nuevo León ante Surinam.

Katty toma la batuta de Charlyn

La convocatoria para el inicio de la eliminatoria no estuvo exenta de polémica, luego de que la entrenadora Mónica Vergara no incluyera a la jugadora del Pachuca y actual líder de goleo en el torneo local, Charlyn Corral. Ante esta ausencia, Katty piensa asumir el rol de goleadora.

“Pues bien, muy comprometida, sé la responsabilidad que cargamos con el simple hecho de ponernos esta playera, sabemos la responsabilidad que es de todas y yo creo que aquí no se le cierra la puerta a ninguna, y no es que vengamos a reemplazar a una u otra, simplemente son diferentes roles, diferentes concentraciones, pero hoy nos toca estar aqui y aceptarlo de la mejor manera, entregarnos a nuestro país y a nuestro cuerpo técnico”, comentó la futbolista en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

“Creo que Charlyn era de las que yo veía de chiquita al igual que Nayeli (Rangel), al igual que Ceci (Santiago), con las que ya me ha tocado compartir en cancha. Es bonito poder verla (Charlyn) regresar al nivel que todo el mundo le conocía después de su lesión. Qué bueno que ahorita me toca tener a todas esas referentes que yo veía en la tele o yo veía muy lejanas como compañeras“, añadió.

Expectativas altas de Katty Martínez

Katty también habló de sus expectativas en este inicio de eliminatoria, mismo en el que además de Surinam enfrentarán a su similar de Antigua y Barbuda el próximo domingo 20 de febrero.

“Se espera al mejor México, un México que sigue trabajando muy fuerte para poder estar en las instancias que queremos y un México muy comprometido y aceptando su rol”, externó.

El objetivo de la Selección Nacional en este primer semestre del año, será llegar al Octagonal Final de la CONCACAF, el cual se jugará en Monterrey, Nuevo León y repartirá cuatro boletos para la Copa del Mundo y dos para los Juegos Olímpicos de Paris 2024. En un inicio, las selecciones de Canadá y Estados Unidos parten como favoritas.

“Sabemos que poco a poco se va a ir cortando esa brecha, pero mis compañeras lo demostraron en los partidos ante Canadá y creo que poco a poco se va avanzando. Queremos poner a México también en esa base, en esa línea y también queremos ser consideradas como tal (potencia)", señaló “Katty Killer”, quien también manifestó su deseo por jugar en Europa próximamente.

“Me encantaría poder probar nuevas experiencias fuera del pais, pero eso sí, las fechas y eso yo no te las tengo, no tengo nada definido, creo que aprendí mucho a enfocarme en el aquí, en el ahora, ahorita estoy en el América, ahorita estoy en Selección, enfocarme en eso, pero si se llegan a abrir puertas en el futuro, no cerrarme”, sentenció.

