Keylor Navas enciende las alarmas en Costa Rica y podría ser baja para Miguel ‘Piojo’ Herrera

El arquero Keylor Navas tuvo que hacer un trabajo especial este martes con la Selección de Costa Rica, acusando una molestia en uno de sus tobillos, por lo que las alarmas se encendieron en la práctica de Miguel Herrera pensando en que podría ser una baja definitiva si las molestias no se disipan en el hombre más importante en la historia de dicha selección.

Keylor Navas, de 38 años de edad habría sufrido el domingo en contra de Chivas ese impacto y es algo que lleva arrastrando, pero no fue suficiente para bajarse de esta convocatoria que resulta determinante en la Fecha FIFA rumbo al Mundial del 2026.

Keylor Navas sabe de la relevancia del juego y como líder del combinado hará todo para poder estar listo rumbo al juego de este mismo jueves 9 de octubre en el Estadio Francisco Morazán de Honduras.

Te podría interesar: Revive en VIDEO el GOLAZO de Jiménez en la victoria de México ante Chile

Costa Rica sabrá si podrá contar con Keylor Navas, la tarde del miércoles

La selección de Costa Rica informó en un comunicado de prensa que la agenda del miércoles consta de un entrenamiento matutino, una conferencia de prensa antes del mediodía y el viaje será por las primeras horas de la tarde, trasladándose de Costa Rica a Honduras para el enfrentamiento ante los hondureños.

Te podría interesar: Colombia anuncia convocatoria para enfrentar a México, con solo dos jugadores militando en la liga local

Sería en ese lapso en la cual el departamento médico tomaría una decisión en relación al jugador tico veterano que milita en los Pumas, militando en su segundo torneo en México.

Costa Rica además tiene el domingo 12 de octubre un juego en casa recibiendo al cuadro de Nicaragua como parte de las actividades de esta Fecha FIFA.