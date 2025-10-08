VIDEO | Así fue el Golazo de Tahiel Jiménez a pase de Gilberto Mora

México realizó un partidazo enfrentando al local Chile, al ganar 4-1 en la serie de Octavos de Final en el Mundial sub 20, en donde el marcador se abrió con un GOLAZO de Tahiel Jiménez al minuto 25 del partido con una asistencia magistral de Gil Mora.

México ya está en la etapa de Cuartos de Final en donde espera al rival que saldrá de la serie de Argentina en contra Nigeria, en donde la exigencia será mayúscula para el equipo de Eduardo Arce.

Así fue el GOLAZO de Tahiel Jiménez

Se han visto grandes goles en el Mundial Sub 20 que se juega en Chile, pero esta anotación pudo haber sido la mejor del encuentro de México ante los locales, pues desde su elaboración hasta su conclusión, dejó grandes comentarios.

Que golazo de Tahiel Jiménez, excelente definición, pero la asistencia de Gilberto Mora es una perra joya. Fútbol champagne del bueno.



Y es que Jiménez fue quien cerró la pinza y tiró colocado de primera intención, para las ideas generales del equipo y una asistencia más de Gil Mora no dejaron dudas del nivel, la emoción y el momento que se vive.

El gol inició cuando Domínguez controló en la mediacancha y lanzó un pase muy largo pero con mucha idea hacia Gil Mora, quien con marca encima hizo una recepción que resultó ser una asistencia para Jiménez, quien así como se encontró el balón tiró con potencia para abrir el arco y celebrarlo con todo.