¡ÚLTIMA HORA! Keylor Navas abandona a Pumas en plena Fecha FIFA

La Selección de Costa Rica ha convocado de emergencia a Keylor Navas para disputar los dos partidos que le restan por disputar en la Liga de Naciones de la Concacaf, luego de la destitución de Fernando Batista y el nombramiento de Bryan Ruiz.

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Keylor Navas, convocados de emergencia por Costa Rica

Keylor Navas no estaba considerado por Bocha Batista para la Selección de Costa Rica; sin embargo, luego de las dos derrotas sufridas en el arranque de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Curazao y Haití, el técnico argentino fue destituido.

En su lugar fue nombrado Bryan Ruiz quien de inmediato presentó una nueva lista de convocados, entre los que se encuentran el portero de los Pumas quien tendrá que concentrar de inmediato con el conjunto tico.

Al cuadro centroamericano le restan dos partidos por jugar en la Nations League ante Nicaragua y recibiendo a Haití en donde buscará cerrar esta Fecha FIFA de forma digna, luego del desastroso arranque.

Esta es la tercera vez que Costa Rica cambia de técnico en menos de un año, luego de que Miguel 'Piojo' Herrera no pudiera calificarlos a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras quedar eliminado en las Eliminatorias de la Concacaf.

La Federación de Costa Rica nombró en su lugar a Fernando Batista, pero no tuvieron paciencia luego de dos partidos y de inmediato hicieron cambios en la dirección técnica nombrando a Ruiz.

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