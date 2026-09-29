Zague en TV Azteca Deportes: ''Hirving Lozano es de esos futbolistas que pueden hacer diferencia’’

El empate entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Colombia dejó agridulces sensaciones en el primer partido de Rafael Márquez como número uno en el banquillo. Una de las noticias más relevantes fue el regreso de Hirving Lozano al combinado nacional tras perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026 y justamente, Luis Roberto Alves 'Zague' aplaudió la decisión de recuperar al ex jugador del Napoli.

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En La Mesa Protagonista de TV Azteca Deportes, nuestro analista se sinceró sobre sus conclusiones tras el encuentro ante los sudamericanos: ''Se trató de recuperar a Hirving Lozano, es de esos futbolistas que pueden marcar diferencia, aunque no estamos viendo la mejor versión de él ya hace varios años.

Se espera que con Márquez, Guardado y su cuerpo técnico puedan recuperarlo. Es ganoso al ir a jugar, es vertical, creo que puede ser un elemento importante en un futuro para esta selección, aunado a los Quiñones, a los Jiménez. Vimos una participación intensa, sobretodo con Gallardo.'', destacó la leyenda del futbol mexicano.

México vs Perú por TV Azteca

Este compromiso contra el cuadro 'inca' lo podrás ver TOTALMENTE GRATIS y EN VIVO por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete, la App VIVO y por el link de en vivo de Azteca Siete este martes 29 de septiembre en punto de las 6:50 pm. Cabe recordar que, podríamos ver una alineación alternativa de México para gestionar cargas y ésta sería la posible alineación de Rafael Márquez ante Perú.

Finalmente, podríamos ver la primera victoria de Rafael Márquez bajo el mando de la Selección Mexicana y lo podría hacer con un cuadro alterno tras ver a un 11 prácticamente mundialista hace unos días frente a Colombia.