Keylor Navas es una joya para Pumas por esto que le aprendió a Di María (y no es precisamente en la cancha)

Keylor Navas conoce cómo cocinar un buen asado, gracias a una enseñanza que le dejó Ángel Di María cuando ambos eran jugadores del PSG. El portero costarricense debutó en Pumas con victoria tras ganar por 2-0 a Querétaro en la tercera jornada del Torneo Apertura 2025 , sumando además, su primera valla invicta. Sin embargo, Navas reveló que tiene ese nuevo dote que adquirió gracias al argentino, pero fuera de la cancha.

Resulta que a través de un video de TikTok compartido por la creadora de contenido Ariana Asasi, Keylor Navas dio a conocer que Mauro Icardi y Ángel Di María le enseñaron a hacer un buen asado (carne a la parrilla, con carbón o leña). Esto sucedió cuando los tres coincidieron en Francia mientras jugaban para el PSG, durante la época de pandemia. Por otro lado, Keylor Navas se volverá a reencontrar con Lionel Messi en la Leagues Cup .

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT Keylor Navas reveló que Di María le enseñó a hacer un buen asado

“No voy a decir que soy bueno, pero por lo menos cuando invito a los compañeros a comer, comen bien y se van satisfechos, entonces, para mí, eso es importante. Tal vez no sea el mejor asador, pero se hace con mucho cariño”, fue lo que expresó el portero ‘tico’ en el video que dura aproximadamente un minuto. De esta manera, es probable que Navas invite a sus compañeros de Pumas a probar este plato argentino.

Por otro lado, Navas destacó que el secreto de su toque fueron los consejos que recibió de Mauro Icardi, precisamente del padre de éste. Resulta que durante la pandemia, se encontraba en Francia y no pudo salir del país, por lo que se dedicó a enseñarle a hacer un buen asado. Solo el tiempo dirá qué tan sabrosos son los asados de Keylor, cuando los futbolistas de Pumas prueben dicho plato.

¿Qué dijo Keylor Navas tras su debut con Pumas?

“Personalmente, me siento muy agradecido con Dios por está oportunidad de estar aquí, por cómo me han recibido, el cariño y afecto que me han dado en tan solo tres días. Yo creo en ustedes, desde el día que me dijeron que podía venir aquí, a cada uno los veo a la cara y sé que cada uno dará lo mejor de cada uno”, expresó en conferencia de prensa.

“Quiero jugar en el mejor equipo y grupo, hay que ser un grupo unido. Aquí nadie va a ser la estrella, la estrella es el equipo. Vamos a salir a ganar, se tiene que ver y sentir, salir a la cancha a dejarlo todo. Vernos a la cara al final que estamos muertos, pero contentos que ganamos, vamos con todo. Hoy empezamos una racha positiva, vamos con todo”, sentenció.