GP de Estados Unidos: así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1 antes de la carrera

La temporada 2026 de la Fórmula 1 entra en su etapa decisiva y el GP de Estados Unidos podría marcar un antes y un después en la pelea por el campeonato. El Circuito de las Américas recibirá una carrera en la que estarán en juego mucho más que los puntos del domingo, ya que uno de los pilotos tendrá la oportunidad de asegurar el título.

Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez buscará sumar sus primeras unidades con Cadillac antes de viajar a México para competir ante su afición. La escudería estadounidense también intentará aprovechar su visita a Austin para abandonar el último lugar del Campeonato de Constructores.

Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1 antes del GP de Estados Unidos

Kimi Antonelli encabeza el Mundial de Pilotos con 340 puntos, seguido por su compañero de Mercedes, George Russell, con 238. Lewis Hamilton completa los primeros tres lugares con 229 unidades, mientras que Max Verstappen aparece cuarto con 221.

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Esta es la clasificación oficial antes de la carrera en Austin:



Kimi Antonelli: 340 puntos. George Russell: 238 puntos. Lewis Hamilton: 229 puntos. Max Verstappen: 221 puntos. Charles Leclerc: 215 puntos. Lando Norris: 201 puntos. Oscar Piastri: 138 puntos. Isack Hadjar: 97 puntos. Liam Lawson: 75 puntos. Pierre Gasly: 41 puntos. Arvid Lindblad: 38 puntos. Franco Colapinto: 27 puntos. Oliver Bearman: 23 puntos. Nico Hülkenberg: 13 puntos. Gabriel Bortoleto: 10 puntos. Esteban Ocon: 7 puntos. Fernando Alonso: 7 puntos. Carlos Sainz: 7 puntos. Alexander Albon: 5 puntos. Yuki Tsunoda: 1 punto. Lance Stroll: 0 puntos. Sergio Pérez: 0 puntos. Valtteri Bottas: 0 puntos.

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¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón en Estados Unidos?

El italiano llega con 102 puntos de ventaja sobre Russell, aunque deberá cumplir con una combinación de resultados para coronarse este domingo. Antonelli necesita ganar, que su compañero termine noveno o más atrás y que Hamilton finalice quinto o en una posición inferior.

Si esto sucede, alcanzará las 365 unidades y tendrá una diferencia suficiente para asegurar el campeonato. Después de Austin quedarán cinco carreras y 125 puntos disponibles, pero el criterio de desempate por victorias también favorecería al piloto de Mercedes.

Duelo entre Mercedes (Antonelli) y McLaren (Norris) durante el GP de Países Bajos de Fórmula 1|Jakub Porzycki/REUTERS

Mercedes domina la tabla de constructores de la Fórmula 1

Mercedes también ocupa el primer lugar entre las escuderías. El equipo alemán acumula 578 puntos y mantiene una ventaja de 134 sobre Ferrari, su perseguidor más cercano.

Por su parte, McLaren y Red Bull protagonizan una disputa más ajustada: solamente siete unidades separan a ambos equipos antes del GP de Estados Unidos.

