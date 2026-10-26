Gran Premio de México 2026: ¿Qué necesita Kimi Antonelli para coronarse campeón de la Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

Kimi Antonelli podría salir del Gran Premio de México con algo más que otro trofeo... su primer campeonato mundial de Fórmula 1. Después de ganar en Austin, el piloto de Mercedes llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez con una cuenta sencilla: le basta terminar noveno para coronarse, sin importar qué hagan sus perseguidores.

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A sus 20 años, el italiano está a una carrera de romper un récord que parecía destinado a durar mucho tiempo. Y la afición mexicana podría ser testigo de ese momento el dmingo 1 de noviembre.

¿Qué resultados necesita Kimi Antonelli para ser campeón en México?

Antonelli suma 365 puntos, contra 242 de George Russell y 241 de Lewis Hamilton. Su ventaja es de 123 y 124 unidades, respectivamente. Como después de México quedarán cuatro Grandes Premios y 100 puntos disponibles, dos unidades más le alcanzan para cerrar definitivamente la pelea.

Eso significa que un noveno lugar, que entrega dos puntos, sería suficiente incluso si Russell o Hamilton ganan. Y hay otro camino: si ninguno de sus dos rivales consigue la victoria en México, Antonelli será campeón aunque abandone o termine fuera de los puntos.

El campeonato pudo definirse en Estados Unidos, donde Antonelli ganó desde la pole position. Sin embargo, el cuarto puesto de Hamilton y el octavo de Russell mantuvieron viva la disputa, al menos durante una semana más.

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¿Qué récords rompería Antonelli si conquista el título de F1?

Una coronación en México convertiría a Antoenelli en el campeón más joven de la historia. Sebastian Vettel tenía 23 años cuando logró su primer Mundial en 2010; el italiano apenas tiene 20.

También pondría fin a una larga espera para Italia, que no celebra un campeón de pilotos desde Alberto Ascari en 1953. Sería una escena histórica para Mercedes y para un piloto que apenas disputa su segunda temporada en la máxima categoría.

En Austin consiguió su novena victoria del año, pero México le ofrece algo que ninguna otra carrera puede darle, y eso es la oportunidad de cerrar el campeonato frente a las tribunas del Hermanos Rodríguez. Esta vez, ni siquiera necesita subir al podio.

La cita también coincide con el regreso de Checo Pérez a su carrera de casa, ahora con Cadillac, otro motivo para mirar hacia México.