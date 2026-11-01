Checo Pérez llega a 300 GP en la F1: sus carreras más recordadas y sus números hasta ahora

Sergio ‘Checo’ Pérez tiene una cita con la historia frente a su propia afición. El piloto mexicano llega al Gran Premio de México 2026 con la oportunidad de alcanzar las 300 salidas en la Fórmula 1, una marca que refleja su permanencia en la máxima categoría y que tendrá como escenario el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Desde su debut con Sauber en Australia 2011, el tapatío ha protagonizado remontadas, victorias y momentos que quedaron en la memoria de los aficionados. Ahora, con Cadillac, celebra un recorrido que incluye seis triunfos y el mejor resultado de un mexicano en un Campeonato de Pilotos.

¿Cuáles son las carreras más recordadas de Checo Pérez en la F1?

Malasia 2012: su primer podio. En apenas su segunda temporada, Pérez peleó por la victoria con Fernando Alonso y terminó segundo con Sauber. Su actuación en Sepang mostró que podía competir contra los mejores incluso sin contar con uno de los monoplazas favoritos.

El “Checo” Pérez celebra su segundo lugar en el GP de Malasia

Sakhir 2020: del último lugar a la victoria. El mexicano cayó al fondo del pelotón tras un incidente en la primera vuelta, pero logró recuperarse y aprovechó los problemas de Mercedes para ganar con Racing Point. Fue su primer triunfo en la F1, conseguido en su salida número 190, y terminó con una espera de 50 años sin victorias mexicanas.

Azerbaiyán 2021: su primer triunfo con Red Bull. Checo aprovechó una carrera que cambió por completo en las últimas vueltas. Tras el abandono de Max Verstappen y el error de Lewis Hamilton en la resalida, conquistó Bakú y estrenó su cuenta de victorias con la escudería austriaca.

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México 2021: un podio frente a su gente. Pérez finalizó tercero y se convirtió en el primer mexicano en subir al podio de su carrera de casa. La celebración en el Autódromo Hermanos Rodríguez dejó una de las imágenes más especiales de su trayectoria.

Mónaco 2022: la conquista del Principado. En una competencia marcada por la lluvia y las decisiones estratégicas, Checo se impuso por delante de Carlos Sainz. Su tercera victoria también lo convirtió en el mexicano con más triunfos en la categoría, por encima de Pedro Rodríguez.

Azerbaiyán 2023: un fin de semana para recordar. Ganó la sprint y después el Gran Premio, en el que superó a Verstappen. El triunfo del domingo fue el sexto de su trayectoria; la victoria sprint se contabiliza por separado.

¿Cuáles son los números de Checo Pérez antes del GP de México 2026?

Antes de la largada en territorio mexicano, Sergio Pérez acumula los siguientes registros:



299 salidas en Grandes Premios: llegará a 300 al arrancar la carrera.

6 victorias y 39 podios.

3 pole positions y 12 vueltas rápidas.

1,638 puntos a lo largo de su trayectoria.

Un subcampeonato mundial, conseguido en 2023.

Dos podios en México, ambos como tercero, en 2021 y 2022. www.formula1.com

Su mejor posición final en el Mundial llegó con Red Bull en 2023, cuando terminó segundo con 285 puntos. Aquel campeonato también significó el primer 1-2 de la escudería en la clasificación de pilotos.