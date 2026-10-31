Se destapa el salario millonario que tendría Checo Pérez con Cadillac tras firmar su nuevo contrato

Sergio ‘Checo’ Pérez seguirá formando parte del proyecto de Cadillac en la Fórmula 1. El piloto mexicano firmó una extensión de contrato que lo mantendrá en la escudería estadounidense al menos hasta 2029 y, tras el anuncio, comenzaron a conocerse versiones sobre las condiciones económicas de su nuevo vínculo.

El acuerdo fue anunciado el pasado 28 de octubre, durante la semana del Gran Premio de la Ciudad de México. Ahora, un reporte apunta a que el tapatío tendría un ingreso millonario por las próximas tres temporadas, aunque una parte de esa cantidad correspondería a bonificaciones por desempeño.

¿Cuánto ganaría Checo Pérez con su nuevo contrato en Cadillac?

De acuerdo con información publicada por Récord, que cita al periodista José Antonio Cortés, de ESPN, el nuevo contrato de Checo Pérez rondaría los 100 millones de dólares por tres años. Esta cantidad representaría un promedio cercano a los 33 millones de dólares anuales, con bonos incluidos.

|Foto: IG schecoperez

Por su parte, Motorsport también retomó el reporte de ESPN Digital y señaló que el paquete económico podría superar los 100 millones de dólares al contemplar tanto el salario base como la totalidad de los incentivos potenciales por rendimiento.

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Esto quiere decir que los 33 millones anuales no deben entenderse como un sueldo fijo confirmado. Cadillac no hizo públicas las condiciones económicas de la renovación, por lo que tampoco se conoce cuánto cobraría el mexicano como salario base ni cuáles serían los objetivos necesarios para recibir las bonificaciones.

¿Hasta cuándo tiene contrato Checo Pérez con Cadillac?

La escudería confirmó que el mexicano permanecerá en el equipo al menos hasta 2029. De esta manera, el seis veces ganador de Grandes Premios seguirá involucrado en el desarrollo de una estructura que debutó en la máxima categoría durante 2026.

“Aún queda mucho trabajo por delante y estoy completamente comprometido para los próximos tres años”, expresó Pérez en el comunicado difundido por Cadillac.

El tapatío también explicó que construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo y paciencia. Su renovación le permitirá dar continuidad a ese proceso y acompañar a la escudería en su intención de avanzar posiciones dentro de la parrilla.