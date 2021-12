Kit de Jorge Campos disponible desde hoy en FIFA 22

El simulador de futbol EA Sports, FIFA 22 anuncio hoy 22 de diciembre que podremos descargar el kit de Jorge Campos, tenemos hasta el 31 de diciembre para poder adquirir este paquete, ya había salido en tiendas, pero lo ponen nuevamente dentro del juego.

El título cuenta con nuevas cartas especiales que llevan por nombre Fut Heroes para su modo de juego Ultimate Team, “El Inmortal” Jorge Campos fue uno de los seleccionados para formar parte de los futbolistas históricos.

¿Qué podemos encontrar en el kit de Jorge Campos?

Podremos encontrar los siguientes elementos en la descarga:

-Tifo del “Brody”

-Tema de estadio

-El icónico jersey de Jorge Campos



¿Qué es el Fut Heroes?

Son las nuevas cartas especiales del modo de juego Ultimate Team, estos artículos homenajean a estrellas que hicieron historia en uno de los deportes más bellos del mundo, y dentro de la lista confirmada se encuentra nada más y nada menos que Jorge Campos “El Inmortal”, leyenda del futbol mexicano.

FIFA 22 fue lanzado el 2 de octubre desarrollado por EA Vancouver y EA Romania, es publicado por EA Sports, el título se encuentra disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows, Google Stadia y Nintendo Switch.

No pierdas la oportunidad de ponerte los colores de una de las legendas más grandes dentro de la cancha y corre a la tienda antes de que sea demasiado tarde.

¿Por qué se caracteriza Jorge Campos?

“El atreverse a ser diferente, el atreverse a romper paradigmas como te digo, no ser un portero tan alto, ser un portero que sale a los centros, que jugaba con los pies, que se iba al ataque.

Creo que Jorge definía perfecto la palabra creatividad. Los sweaters de Jorge marcaron la tendencia no solo en México sino en el mundo.

Jorge era un ejemplo pata todos, era un guerrero en Acapulco… y quién no quisiera ser como él.” Dijo Julio González el portero actual de Pumas.