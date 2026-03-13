Kopa Mortal enciende la rivalidad LATAM: estos son los capitanes que buscarán dominar Mortal Kombat 1

La escena competitiva de Mortal Kombat 1 en Latinoamérica sube de nivel con el anuncio oficial de los capitanes que encabezarán la Kopa Mortal, un torneo invitacional que reunirá a algunos de los mejores jugadores de la región en una competencia que promete combates de alto nivel.

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Organizado por Warner Bros. Games a través de Warner Play Latino, el torneo estará dividido en Latam Norte y Latam Sur, con seis equipos por región, cada uno representando a un reino del universo de Mortal Kombat. En total participarán representantes de países como México, Brasil, Chile, Argentina, Guatemala, Honduras, Puerto Rico y República Dominicana.

Entre los capitanes más destacados de Latam Sur encontramos a Nicolás (Earthrealm), uno de los jugadores chilenos más consistentes de la escena competitiva; Lavender Rain (Outworld), reconocido como uno de los mejores usuarios del personaje Takeda; y ScorpionProcs (Netherrealm), actual campeón mundial de Final Kombat y EVO. También destacan YTecz de Brasil, SnakeDoe de Chile y Zeeus, otro fuerte competidor brasileño.

Por su parte, Latam Norte contará con figuras importantes como Shuletah (Earthrealm), considerado el mejor jugador mexicano de la última temporada; Yakuzza, también representante de México; Broseph de Puerto Rico, bicampeón de la Liga Latina Norte; además de Osvaldodiaz_99, Summer_043 y Yungchicuelo, quienes buscarán sorprender en la competencia.

El 20 de marzo se realizará el sorteo oficial que definirá los equipos completos, los cuales estarán formados por tres integrantes: el capitán y dos jugadores adicionales asignados mediante selección. Este evento será transmitido en vivo desde los estudios de TNT Sports en Brasil a través de YouTube y Twitch de Warner Play Latino.

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La Kopa Mortal contará con un formato round robin (todos contra todos) en sus distintas etapas. La fase inicial será online entre marzo y mayo, mientras que las semifinales presenciales se jugarán en Argentina y Brasil durante octubre y noviembre. La gran final está programada para diciembre en Chile.

Con talento consolidado, nuevas promesas y el orgullo regional en juego, la Kopa Mortal promete convertirse en uno de los torneos más importantes del año para la comunidad latina de fighting games. Ahora la pregunta es clara: ¿qué reino dominará el kombate?