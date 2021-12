Esto costarán los boletos para el PSG vs Real Madrid en Champions

El Paris Saint Germain y el Real Madrid se enfrentarán el próximo 15 de febrero en los octavos de final de la UEFA Champions League. Desde que el segundo sorteo arrojó este cruce entre dos de los equipos más poderosos del viejo continente, la expectativa ha sido muy alta, ya que uno de los favoritos se irá a casa muy temprano.

Todo parecía indicar que los merengues tendrían un enfrentamiento sencillo en esta instancia al avanzar primeros en el Grupo D con 15 puntos, sin embargo, no esperaban la sorpresa de encontrarse con el PSG (11 unidades), quien avanzó como segundo solo por detrás del Manchester City (12 pts).

¿Qué precio tendrán los boletos en París?

Luego del trabuco que han armado Mauricio Pochettino y el jeque Nasser Al-Khelaïfi, el valor de una entrada se ha elevado exponencialmente para ver a Messi, Mbappé, Neymar y compañía en un encuentro en el Parque de los Príncipes; pese a esto, el partido contra el equipo más ganador en la historia de la Champions es un plato que se cocina aparte en el tema de los negocios.

‘Los Rojos y Azules’ dieron a conocer el precio de los boletos, los cuales oscilan entre los 250 y los mil ciento noventa euros. La locura por disfrutar de este encuentro ha llevado a algunos aficionados a pagar más de 2 mil euros. Si esto lo trasladamos a la moneda nacional, se están vendiendo en un rango desde cinco mil hasta 50 mil pesos mexicanos.

Para el encuentro de vuelta que se jugará el 9 de marzo de 2022, el cuadro blanco aún no ha revelado cuánto costarán las entradas.

Messi y Ramos regresarán al Bernabéu

Lo que hace sumamente atractivo este duelo no solo son las estrellas que lo protagonizan, sino que también tiene un aderezo especial; Lionel Messi y Sergio Ramos regresarán al Santiago Bernabéu, solo que ahora como compañeros del equipo francés. ¿Quién lo diría, no?

El defensor español también habló de lo que representa para él jugar esta serie frente a su ex equipo:

Nos ha tocado el Madrid y es una mezcla de sensaciones. Me hubiera gustado no tener este enfrentamiento, pero volver a casa es algo muy alegre a nivel sentimental. Aquí he vivido los mejores momentos de mi vida” (Ramos estando en la ciudad de Madrid).

Además, el jugador sevillano aceptó que hubiera preferido enfrentar al Manchester United de Cristiano Ronaldo y compañía, tal y como lo había emparejado el sistema de la UEFA en el primer sorteo.

“Me enteré estando en casa. Me gustaba el Manchester United como enfrentamiento, pero el sorteo no era válido, se dio esto y es lo que es.”