La eLibertadores 2026 tendrá su gran final en gamescom latam: el sueño mundialista está en juego

La escena competitiva de EA Sports FC 26 en Latinoamérica vivirá uno de sus momentos más importantes cuando las finales de la CONMEBOL eLibertadores 2026 se disputen el 2 y 3 de mayo durante gamescom latam 2026 en São Paulo, Brasil. El torneo contará con una bolsa de premios superior a los 100 mil dólares y otorgará dos plazas directas al EA Sports FC Pro World Championship.

EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review

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Considerado el torneo más importante de EA Sports FC Pro en la región, el evento reunirá a algunas de las mayores estrellas del competitivo sudamericano, incluyendo al argentino Nicolás Villalba (Nicolas99FC), actual número 3 del mundo y campeón de la eChampions League, además de figuras como GuiBarros (top 7 mundial), Paulo Neto (top 9), Facu Cowen (top 19 y actual campeón de eLibertadores) y PHzin (top 20 y excampeón del torneo).

El formato del torneo se dividirá en dos jornadas presenciales dentro de la esports arena del evento. El 2 de mayo se jugará la fase de grupos, donde los competidores serán distribuidos en grupos de cuatro jugadores y solo los dos mejores avanzarán. El 3 de mayo se disputarán los playoffs en formato de eliminación directa hasta definir al nuevo campeón continental.

Además del título, los finalistas asegurarán su presencia en el mundial de EA SPORTS FC Pro, lo que añade aún más presión y emoción a cada partido. Este torneo representa no solo el dominio regional, sino también la oportunidad de competir contra los mejores del planeta.

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La elección de gamescom latam como sede refuerza el crecimiento del gaming competitivo en la región y confirma a Latinoamérica como un mercado clave tanto para el fútbol virtual como para los esports en general.

Con talento de clase mundial, un escenario internacional y el orgullo regional en juego, la CONMEBOL eLibertadores 2026 promete ser un espectáculo imperdible para los fans del fútbol y los videojuegos.

