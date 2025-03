La familia de Romain Grosjean, otra vez al límite: su esposa sufre grave accidente

Parece que la tragedia vuelve a rondar a la familia de Romain Grosjean. Cuatro años después del espeluznante accidente en Bahréin que marcó su salida de la Fórmula 1, ahora es su esposa, Marion, quien enfrenta un difícil momento tras un aparatoso accidente en bicicleta que la dejó con heridas graves y sin recuerdos del suceso.

Te puede interesar: Fuerte accidente de Grosjean en el Gran Premio de Bahréin donde su auto se prende en llamas

“No entiendo qué me pasó ni por qué sufro tanto”

La periodista francesa y esposa del expiloto de F1 compartió una impactante imagen desde el hospital, con el rostro golpeado, un ojo inflamado y conectada a una mascarilla de oxígeno. En la publicación, Marion detalló su estado de salud: neumotórax, costillas rotas y traumatismo craneoencefálico.

Lo más inquietante es que la propia víctima no recuerda lo sucedido. “Accidente ciclista, pero eso es todo lo que puedo decir... No lo recuerdo. Tengo que admitir que esta historia es una locura. Todavía no entiendo qué me pasó ni por qué sufro tanto”, escribió la reportera, quien en el pasado cubrió la Fórmula 1 para la televisión francesa.

Te puede interesar: Netflix y la F1 “entregan” a Checo Pérez: ¿Red Bull le culpa de frenar al equipo?

Grosjean, ahora el encargado de cuidar de sus hijos

Afortunadamente, Marion se encuentra en recuperación y no ha perdido su sentido del humor. Desde el hospital, comentó: “Espero volver a casa lo antes posible. Ahora tengo un marido que puede ocuparse de los tres niños”, en referencia a la pausa que atraviesa Grosjean tras perder su asiento en la IndyCar.

El expiloto de Haas en Fórmula 1, quien ganó el apodo de “Fénix” tras su milagrosa escapada de las llamas en Bahréin 2020, tiene un nuevo reto en casa. Aunque en 2025 trabajará como piloto reserva y asesor del equipo Prema en IndyCar, además de competir en IMSA con Lamborghini, tendrá más tiempo para estar al lado de su esposa en este difícil momento.