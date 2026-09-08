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La estrategia impensada de Chivas para uno de los partidos más duros del semestre

El conjunto rojiblanco tendrá una dura prueba este sábado con uno de los equipos más fuertes y ganadores de la liga

La estrategia impensada de Chivas para uno de los partidos más duros del semestre
La estrategia impensada de Chivas para uno de los partidos más duros del semestre|IA

Escrito por: José Alejandro | DR

Chivas tiene un envión anímico importante, ya que viene de ganar el Clásico Tapatío con una goleada al Atlas. No obstante, para la jornada 7 tendrá una gran prueba, ya que enfrentarán uno de los partidos más duros del semestre al medirse con uno de los equipos más fuertes y ganadores. Por ello, el equipo técnico del Guadalajara ya trabaja en una estrategia.

El Rebaño se enfrentará este sábado a Rayadas de Monterrey en el duelo correspondiente a la jornada 7 de la Liga BBVA MX Femenil. Es por ello que el entrenador Antonio Contreras y su cuerpo técnico trabajan para llegar de la mejor manera al duelo y así sumar su segunda victoria consecutiva, luego de sufrir un descalabro ante Pachuca en la fecha 4. Es por ello que las chicas del club trabajan en Sports Arena desde el lunes.

Chivas
El Rebaño se enfrentará este sábado a Rayadas de Monterrey en el duelo correspondiente a la jornada 7.|Chivas Femenil

¿Cómo llega Chivas para el partido vs. Rayadas?

El conjunto rojiblanco se ubica en el segundo puesto del Grupo B con 12 puntos, solo debajo del Club América. Guadalajara suma en este Apertura 2026 4 victorias y 2 partidos perdidos. Lo que llama la atención es que no lleva ningún empate tras 6 fechas disputadas.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cómo llega Rayadas al partido contra Chivas?

Rayadas se ubica en la misma posición que Chivas, solo que ocupa el segundo puesto en el Grupo A con 15 unidades, producto de 5 encuentros ganados y uno perdido. Al igual que el Rebaño Sagrado, se ubica un lugar abajo de su acérrimo rival: Tigres.

El partido de Chivas ante Rayadas

Chivas encarará su séptimo partido del Apertura 2026 este sábado 12 de septiembre, cuando reciban en el Estadio Akron a Rayadas de Monterrey. El duelo está pactado a disputarse a las 5 de la tarde (hora del centro de México).

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