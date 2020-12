LaLiga Jornada 16: pronósticos y Resultado de los partidos

La Jornada 16 de LaLiga en España se puso en marcha este martes con cuatro encuentros entre los cuales hubo algunas sorpresas como el inesperado empate en el Camp Nou entre el FC Barcelona y el modesto Eibar o los cuatro goles que el Real Betis recibió a manos del Levante en Valencia.

El Sevilla inauguró la décimo sexta jornada de España al recibir al Villarreal en el mítico Ramón Sánchez Pizjuán, en donde los ‘Nervionenses’ derrotaron 2-1 al Submarino Amarillo para arrebatarles el cuarto puesto y de momento asegurar un lugar en la fase de grupos de la siguiente UEFA Champions League.

En el Camp Nou, el Barcelona no pudo pasar del empate a una anotación ante el Eibar, e incluso se encontraban perdiendo en el segundo tiempo, sin embargo, un gran gol de Ousmane Dembélé, salvo a los pupilos de Ronald Koeman que no pudieron contar con la presencia de Lionel Messi.

Levante y Real Betis ofrecieron el duelo más emocionante de la Jornada hasta el momento, en donde los ‘murciélagos’ se impusieron 4-3 a los ‘Verdiblancos’, que se encontraban perdiendo por tres goles pero al final recortaron distancias gracias a una destacada actuación del mexicano Diego Lainez que ingresó en la parte complementaria.

En un duelo en el que hay poco que destacar, el Cádiz y el Real Valladolid igualaron sin anotaciones en el Estadio Ramón de Carranza, en duelo que deja al exequipo de Cuauhtémoc Blanco en los puestos de descenso.

Resultados de LaLiga en la Jornada 16

Sevilla 2-0 Villarreal

Barcelona 1-1 Eibar

Levante 4-3 Real Betis



Cádiz 0-0 Real Valladolid

Pronósticos Jornada 16 de LaLiga

Este miércoles se llevarán a cabo los últimos partidos de 2020 en LaLiga, en donde destacan los enfrentamientos entre el Elche vs Real Madrid y el Athletic de Bilbao vs la Real Sociedad.

Granada vs Valencia. Pronóstico: Valencia.

Atlético de Madrid vs Getafe. Pronóstico: Atlético de Madrid.

Celta de Vigo vs Huesca. Pronóstico: Celta.



Elche vs Real Madrid. Pronóstico: Real Madrid.

Bilbao vs Real Sociedad. Pronóstico: Empate.

Osasuna vs Alavés. Pronóstico: Alavés.