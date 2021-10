Nacho Ambriz: “Te van entendiendo más los movimientos”

El técnico mexicano del Huesca, Nacho Ambriz, mostró su alegría por la victoria conseguida ante la Real Sociedad B en la última fecha en la segunda categoría del futbol ibérico, pues esto trajo tranquilidad para seguir corrigiendo las fallas presentadas por su equipo.

La mente en el próximo juego

Ambriz aseguró estar preparando ya el partido de este sábado contra el Tenerife y sin duda, el triunfo ante el equipo de San Sebastián les ha traído tranquilidad para tener mejores sensaciones de cara al próximo duelo.

JAVIER BLASCO/EFE GRAF6231. HUESCA, 08/07/2021.- El mexicano Ignacio Ambriz durante su presentación como nuevo entrenador del Huesca este juves en el campo de fútbol el Alcoraz. EFE/ Javier Blasco

“Ellos han pasado de tener derrotas y de no ganar, pero es un equipo completo y que tiene mucha experiencia, que empezó también en el torneo con aspiraciones de querer volver a estar y el día de mañana tener un ascenso y es un equipo complicado que sabe lo que juega, con buenos jugadores en medio campo y nosotros con todo el respeto que se merece Tenerife necesitamos hacer un gran partido”, comentó Ambriz.

Sistema táctico

También, Ambriz se animó a hablar sobre el sistema que ha implementado en la plantilla del Huesca.

“Hablar de porcentajes después te puedes equivocar, yo creo que podemos ir avanzando en aspectos, por ejemplo que puedo rescatar, que hemos logrado en cuatro partidos tener la portería en cero, que es una parte que también hay que trabajarle bastante y después que en un solo partido no hemos metido gol, hay cosas que vas rescatando el tener ya la plantilla completa y semanas completas para trabajar de la mejor forma, te van entendiendo más los movimientos y trabajando más de lo analítico hasta en el fútbol que hacemos para ir corrigiendo detalles y movimientos que a lo mejor por ahí no me entendieron al principio”, dijo el DT del Huesca.

Finalmente, el estratega azteca comentó sobre el funcionamiento del equipo.

“Esa es la parte importante para nosotros los entrenadores, a mí me gusta más el 4-2-3-1 por la movilidad que generamos en medio campo y que de repente se convierte en un 5-2-3 entonces en esa parte tengo los jugadores que se están adaptando a todo esto, de repente en ese 4-4-2 que me da la posibilidad de tener a dos centros delanteros pero dentro de todo esto yo lo que busco es que el jugador que participe de otra forma”, sentenció Ambriz.