Este entrenador se descarta para dirigir al Barcelona

El actual entrenador de la Selección de Bélgica, el español Roberto Martínez, negó contactos con el Barcelona para ser el posible sustituto de Ronald Koeman y afirmó que tiene como prioridad y objetivo culminar cabalmente su contrato con los “Diablos Rojos”, sin embargo dejó abierta la puerta.

“No hay absolutamente nada. No hay contactos (Con Barcelona)”, reveló Martínez en una entrevista para el diario belga Het Laatste Nieuws, aunque reconoció que “pueden surgir muchas circunstancias en el camino”.

¿Roberto Martínez podría dirigir al Barcelona?

Una de las grandes posibilidades para llegar al banquilllo culé, es sin duda, el entrenador Roberto Martínez, pues cada que hay un hueco en la dirección técnica de un equipo grande de Europa, su nombre suena con fuerza para salir del combinado belga, selección en la que ha hecho estupendo trabajo.

La prensa en España, lo perfila como posible sustituto de Koeman, por la amistad cercana con Jordi Cruyff, encargado de captación de talento internacional del club catalán, sin embargo el estratega dice que no han tratado sobre el banquillo del club blaugrana.

“La base de mi amistad con Jordi es que separamos lo privado de lo profesional. En ningún momento le pregunté a Jordi cuál era mi situación en Barcelona. No creo así que tampoco tiene la función de nombrar a un posible nuevo entrenador ", comentó.

Te puede interesar: ¿El Barcelona ya perdió la fe, luego de la salida de Messi?

Martínez y su exitoso paso por la Selección de Bélgica

Roberto Martínez lleva cinco años dirigiendo a la selección de Bélgica y tiene contrato hasta después de Qatar 2022, el entrenador insistió estar concentrado en la Liga de Naciones de la UEFA y en la clasificación para la Copa del Mundo, aunque no descarta ninguna posibilidad de tomar un reto en otro club o selección.

“Me encantaría que fuéramos el primer país europeo en clasificarse para el Mundial de Qatar. Ese es el desafío después de la final de la Nations League. Pero... en el fútbol nunca se sabe lo que se hará mañana. Me levanto todas las mañanas como seleccionador de Bélgica hasta el último día de mi contrato, pero me doy cuenta de que pueden surgir muchas circunstancias en el camino”, puntualizó.

Te puede interesar: OFICIAL: Santiago Muñoz es nuevo jugador del Newcastle