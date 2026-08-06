Chicago Fire vence 2-0 a Necaxa en partido de fase de grupos de la Leagues Cup 2026

Desde la cancha del Estadio SeatGeek, Chicago Fire venció a Necaxa con autoridad en su debut en la Leagues Cup 2026. Los goles del equipo de la MLS fueron por parte de Dean al minuto 31 y Gutman al 69.

El siguiente partido de ambos equipos en la Leagues Cup sería Philadelphia vs Necaxa y Chicago Fire contra Santos.

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Ambos equipos llegan a su debut en la Leagues Cup 2026 con realidades muy distintas, listos para enfrentarse hoy en la apertura del torneo binacional.

Por parte del Chicago Fire, el equipo de la MLS llega motivado y en un excelente momento. En su último partido disputado el 1 de agosto, consiguieron una importante victoria de 2-1 sobre el Charlotte FC. Lo más destacado de su actualidad es la incorporación del delantero polaco Robert Lewandowski, quien tuvo un debut soñado en casa marcando el doblete de la victoria y siendo nombrado el Jugador de la Jornada en la MLS.

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En contraste, el Club Necaxa busca redimirse en este torneo internacional tras varias actuaciones discretas, los Rayos llegan a este compromiso tras un duro golpe en la Liga MX, habiendo perdido el invicto en su arranque del Apertura 2026 ante el Toluca por 3-1 en un encuentro donde cometieron errores costosos y terminaron con nueve hombres en la cancha. El equipo dirigido por Martín Varini tiene el reto de aprovechar este partido para recuperar la confianza.

Este esperado duelo internacional se llevará a cabo hoy, jueves 6 de agosto de 2026, en punto de las 18:30 horas (tiempo del centro de México). Las acciones tendrán lugar en el SeatGeek Stadium, ubicado en Bridgeview, Illinois.

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Pronóstico del Chicago Fire vs Necaxa

De acuerdo con el portal oficial del torneo, el Chicago Fire parte como favorito para llevarse el partido. Gracias a la ventaja de la localía y a sus figuras explosivas en el ataque, el conjunto de la MLS tiene un 60% de probabilidad de conseguir la victoria.

Por su parte, los Rayos llegan a este compromiso tras registrar dos victorias y una derrota en el arranque del Apertura 2026, por lo que cuentan con un 17% de probabilidad de vencer al equipo estadounidense.

Cabe recalcar que en este certamen no hay empates. En dado caso de que el encuentro termine igualado en los 90 minutos reglamentarios (escenario que tiene un 21% de probabilidad), se disputará un punto extra a través de una tanda de tiros penales.

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