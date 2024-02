“La molestia de nuestra afición es normal y nosotros la entendemos”, Renato Paiva, DT Toluca

Los Diablos Rojos del Toluca lograron rescatar un punto de su visita al Gigante de Acero tras empatar 0-0 en contra de los Rayados de Monterrey; la Pandilla tuvo mayor cantidad de jugadas de peligro en el arco contrario, por lo que el guardameta brasileño Tiago Volpi fue clave para no permitir ningún gol de los pupilos de Fernando “Tano” Ortiz.

El Toluca vive días de crisis tras haber quedado eliminado de la CONCACAF Champions Cup por parte del Herediano de Costa Rica, tras ese descalabro histórico la presión sobre el técnico portugués Renato Paiva ha aumentado exponencialmente.

Paiva admite entender la molestia de la afición del Toluca

“La molestia de nuestra afición es normal y nosotros la entendemos, queremos aminorar esa molestia con resultados, es la única forma en que podemos hacerlo. No estoy contento con el empate porque en Toluca no puedes quedarte contento con el empate, pero quien pensaba que después de lo que pasó el jueves llegábamos aquí e íbamos a ser goleados, pues tampoco ha sido así. Los chicos han hecho un partido de gran esfuerzo, de gran calidad en la primera parte, en la primera parte sacamos el balón a Monterrey que no es fácil, después la respuesta de un gran equipo que nos empujó para atrás”, comentó Renato Paiva tras empatar ante los Rayados de Monterrey en calidad de visitante.

¿Cómo va el Toluca en el Clausura 2024?

Con el punto obtenido por parte de los Diablos Rojos del Toluca producto de su empate 0-0 contra Monterrey en la jornada 7 del Clausura 2024 los Escarlatas se ubican en la novena posición de la Liga BBVA MX con 10 unidades sumadas; los mexiquenses pueden “presumir” ser la ofensiva más poderosa del futbol mexicano, ya que han logrado anotar 16 goles a favor, pero en contraparte son de las peores defensas con 11 tantos en su contra.

Paiva confiesa que se va contento con el empate contra Monterrey

“Me deja en esas cuestiones con la sensación de que es un punto importante que ganamos, pero representando a Toluca siempre quieres ganar, siempre quieres más, pero del otro lado está un gran equipo que muchas veces tú quieres hacer cosas y él no te deja. La sensación es que en realidad ganamos un punto y me quedo con la respuesta de los chicos. Una primera parte de gran calidad sacando el balón al Monterrey pero sin tener la contundencia en el área adversaria”, añadió el estratega portugués de los Diablos Rojos tras no sufrir una derrota en su visita ante los Rayados dé Monterrey en el cierre de la jornada 7 del Clausura 2024.

