La número uno del Tenis ama a México

En su regreso a tierras mexicanas, la número uno del tenis, Aryna Sabalenka, confesó que está enamorada de México, este domingo hará su debut en el WTA Finals Cancún 2023 enfrentando a la griega María Sákkari, número 9 del mundo que entró luego de la repentina baja de Karolína Muchova.

“Estoy feliz, es un lugar tan hermoso y no puedo esperar a jugar. Sí, realmente extrañaba México, me encanta este lugar, amo la comida y amo a la gente, me encanta este trabajo aquí y estoy súper feliz de estar de vuelta”, mencionó Sabalenka en su llegada a Cancún.

Sabalenka está insatisfecha con las canchas de las WTA Finals

A pesar de mostrar su cariño por el país, no dejó de lado su disgusto con la organización, ya que la cancha del Estadio no estuvo a tiempo para poder adaptarse a ella, además del poco tiempo que tiene cada una de las jugadoras para entrenar durante el día.

“No pudimos practicar en el estadio, en la cancha principal, creo que este no es el nivel de las finales del WTA, realmente creo que tuve una hora hoy o 45 minutos para probar el estadio y esto es algo por lo que no estoy feliz y estoy segura de que el resto de las jugadoras tampoco lo están, pero al mismo tiempo sé que son las mismas condiciones para todas, pero no es genial, quiero decir, generalmente tomamos 3 o 4 días para adaptarnos, pero ya veremos”, añadió la número uno de la WTA.

¿Cuándo juega Sabalenka en las WTA Finals de Cancún?

Mañana la número uno del mundo debuta en el WTA Finals de Cancún contra la griega, María Sakkari, en el primer juego de la fase de grupos del torneo, la última vez que se enfrentaron fue en mayo en las semifinales del Abierto de Madrid en donde la bielorrusa se llevó el triunfo con parciales de 6-4 y 6-1.

El año pasado se enfrentaron en la final del WTA Finals en donde la griega se llevó el triunfo en dos sets, por lo que podría ser una revancha en el torneo en donde se reúnen las mejores del mundo, Sabalenka, tiene que cuidar su primer lugar del ranking ya que Iga Swiatek podría arrebatarle el trono en la WTA.

