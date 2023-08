Michael Jackson: el vínculo entre el “Rey del Pop” y el mundo deportivo

¡Es el Rey del Pop y también de los deportes! Michael Jackson celebraría este martes 29 de agosto su cumpleaños número 65. El legado musical y cultural que dejó el cantante estadounidense es innegable.

Michael lleva 14 años fallecido y sus fans mantienen vivo su recuerdo. Jonathan Akamba, mejor conocido como Akamz es un influencer, comediante y bailarín francés. Tiene 23 millones de seguidores en tiktok y en su instagram lo siguen 2.9 millones de personas.

Te puede interesar: Entrenador de Terence Crawford lo declara listo para enfrentar a ‘Canelo’ Álvarez

Akamz es fan de Michael Jackson y de los deportes, sus dos pasiones quedan muy claras en la mayoría de sus videos. Akamz es uno de los beisbolistas con más estilo, su manera de correr las bases es increíble.

El golf es otro de los deportes que más entrena. En Francia es verano y Jonathan también sabe del voleibol de playa.

Arriba del cuadrilátero es un experto en esquivar los golpes, en el tenis no hay quien le gane. Akamz es un gran deportista y uno de los mejores bailarines del mundo. Que gran relación entre el “Rey del Pop” y el deporte.

El día que Michael Jackson cantó en el Super Bowl

Fue durante el Super Bowl XXVII, Michael Jackson fue el encargado del show de medio tiempo del partido que protagonizaron los Vaqueros de Dallas contra los Bills de Buffalo.

El 31 de enero de 1993 es un día que se quedó en el recuerdo de millones de fans de Michael Jackson y también de los amantes de la NFL, ese día se convirtió en uno de los shows de medio tiempo más recordados de la historia.

El “Rey del Pop” cautivó a los asistentes en el Rose Bowl, en Pasadena, California y a millones de espectadores que vieron el show por televisión al interpretar sus éxitos: Jam, Billie Jean, Black Or White, We Are The World y Heal The World. ¡Feliz cumpleaños hasta el cielo, para Michael Jackson!