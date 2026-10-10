La TERRIBLE noticia que recibió Santi Giménez tras quedarse en la banca con el Porto

El Porto consiguió su octava victoria de la temporada 2026-27 de la Primeira Liga de Portugal al vencer 2-1 al Marítimo en un partido en el que no tuvo actividad Santiago Giménez al ingresar en su lugar Samu, quien se recuperó tras una larga lesión en la rodilla.

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Santiago Giménez se queda en la banca en la victoria del Porto sobre el Marítimo

Santiago Giménez podría haber sido relegado a tercer delantero del Porto, luego de que este sábado 10 de octubre ingresara a campo Samu en el minuto 67 para sustituir al atacante titular André Silva.

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Samu Aghehowa ha comenzado a sumar minutos, luego de haber sufrido una rotura de ligamento cruzado que lo alejó de las canchas desde febrero de este año, lo que estaría desplazando a Giménez a un rol secundario en el Porto.

El delantero ya había ingresado de cambio en la victoria de los Dragones ante el Benfica la jornada anterior, disputando cinco minutos y este viernes ha completado 24' aunque sin poder generar opciones de peligro.

𝐀𝐓𝐄́ 𝐀𝐎 𝐅𝐈𝐌 💙A vitória de quem nunca desiste 💪#CSMFCP pic.twitter.com/YQxEnBjCGd — FC Porto (@FCPorto) October 10, 2026

Por su parte, Giménez se ha quedado en la banca en los dos últimos partidos del Porto y su último juego con los Dragones fue en la victoria por goleada sobre Casa Pia en donde incluso marcó un gol tras participar en los últimos 28 minutos.

En cuanto a André Silva, su lugar en la titularidad parece estar garantizado y ser el hombre a vencer en los entrenamientos tanto para Giménez como ahora para Samu.

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