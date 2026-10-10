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La TERRIBLE noticia que recibió Santi Giménez tras quedarse en la banca con el Porto

Santi Giménez no sumó minutos en el partido de este sábado del Porto ante Marítimo

Santiago Giménez permaneció en la banca
Santiago Giménez permaneció en la banca|Instagram @sant.gimenez

Escrito por: Francisco Fernández

El Porto consiguió su octava victoria de la temporada 2026-27 de la Primeira Liga de Portugal al vencer 2-1 al Marítimo en un partido en el que no tuvo actividad Santiago Giménez al ingresar en su lugar Samu, quien se recuperó tras una larga lesión en la rodilla.

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Santiago Giménez se queda en la banca en la victoria del Porto sobre el Marítimo

Santiago Giménez podría haber sido relegado a tercer delantero del Porto, luego de que este sábado 10 de octubre ingresara a campo Samu en el minuto 67 para sustituir al atacante titular André Silva.

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Samu Aghehowa ha comenzado a sumar minutos, luego de haber sufrido una rotura de ligamento cruzado que lo alejó de las canchas desde febrero de este año, lo que estaría desplazando a Giménez a un rol secundario en el Porto.

El delantero ya había ingresado de cambio en la victoria de los Dragones ante el Benfica la jornada anterior, disputando cinco minutos y este viernes ha completado 24' aunque sin poder generar opciones de peligro.

Por su parte, Giménez se ha quedado en la banca en los dos últimos partidos del Porto y su último juego con los Dragones fue en la victoria por goleada sobre Casa Pia en donde incluso marcó un gol tras participar en los últimos 28 minutos.

En cuanto a André Silva, su lugar en la titularidad parece estar garantizado y ser el hombre a vencer en los entrenamientos tanto para Giménez como ahora para Samu.

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