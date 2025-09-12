La última vez que Chivas venció al América en fase regular

Este sábado, se jugará una nueva edición del Clásico Nacional y este juego revive una de las estadísticas más preocupantes del Guadalajara en los últimos años. Ya que llevan 8 años sin vencer al América en un partido de fase regular de la Liga BBVA MX. La última victoria rojiblanca en un duelo de tres puntos data del 18 de febrero del 2017, cuando un solitario penal de Ángel Zaldívar le dio el triunfo al Rebaño Sagrado en el Estadio Akron bajo el mando de Matías Almeyda.

Desde entonces, el balance es azulcrema: 15 victorias con 9 derrotas y 6 empates para las Chivas. Esto se traduce en apenas 6 puntos de 45 posibles en contra de los de Coapa, una efectividad apenas del 13% que refleja el claro dominio capitalino en los duelos no decisivos.

América llega mejor

Aunque el equipo de Amaury Vergara y compañía puede sumar a esto dos eliminaciones en liguilla (Apertura 2020 y Clausura 2023), la realidad es que en el torneo regular se han convertido en víctimas recurrentes de su máximo rival. Mientras que Las Águilas llegan al juego como sublíder general, Chivas por su parte, ocupa el puestos 16, sumida en una profunda crisis que aumenta la presión sobre el proyecto de Gabriel Milito.

Para Milito, este enfrentamiento representa la oportunidad ideal para romper una maldición que ha perseguido al cuadro jalisciense durante casi una década y devolverle la fe a una afición que exige un buen resultado. El problema es que se enfrenta a un América sólido, con grandes incorporaciones como la de Allan Saint-Maximin que representa un salto de calidad al ataque de André Jardine.

El estadio Ciudad de los Deportes, será testigo de un nuevo capítulo de esta histórica rivalidad, que tendrá un nuevo episodio en esta Jornada 8 del Torneo Apertura 2025.

