¡Conmovedor! Las lágrimas de Carlos Alcaraz por su derrota en París

Es inusual ver al tenista español Carlos Alcaraz sin una sonrisa en el rostro. Da siempre la sensación de disfrutar con lo que hace; y hace disfrutar. Más extraño es verle emocionado, con lágrimas en los ojos. No lo pudo evitar al término de la final olímpica ante Novak Djokovic luego de perder el oro de los Juegos Olímpicos París 2024.

El español, que en su primera participación en unos Juegos Olímpicos ha logrado la plata, no pudo terminar la entrevista a pie de pista con la televisión. No pudo contenerse y mantener la frialdad después de una final intensa, resuelta en dos desempates después de casi tres horas.

“Hemos luchado un partido de casi tres horas. No hemos aprovechado las opciones que hemos tenido y jugar contra Djokovic nunca es fácil”, dijo Alcaraz en Eurosport.

“Siempre da un nivel muy alto en esos momentos. Se merece esta oportunidad. No aproveché las oportunidades. Él dio un plus más en los desempates. Se lo merece. Me voy con la cabeza alta porque lo he dado todo”, dijo el tenista español, que se rompió y no pudo evitar las lágrimas ni continuar la conversación.

Carlos Alcaraz reconoce la superioridad de Djokovic

Poco después, Carlos Alcaraz dejó de lado la amargura que demostró en la pista tras la derrota sufrida y reconoció que el serbio fue mejor en momentos clave y que tal vez sintió más presión por el hecho de jugar para España.

“Probablemente haya sentido, no más presión, pero sí diferente porque estaba jugando por España por el oro. Yo me he metido igual algo más de presión por jugar para España y me enfrentaba con un jugador que quería igual esa medalla. Enfrente había un jugador que lo ha hecho mejor en los momentos clave. No he dado lo mejor en momentos difíciles, no he incrementado el nivel en esos momentos y él sí. Ha sido una presión diferente y puede que haya estado algo ahí la diferencia”, señaló el tenista murciano con la medalla de plata colgada al cuello.

Carlos Alcaraz explica el motivo de sus lágrimas

El ganador de cuatro Grand Slam explicó el motivo de sus lágrimas al final del encuentro.

“Es un momento difícil porque quería más, quería el oro y perder nunca es agradable. Me voy con la cabeza alta; he dejado todo lo que tenía dentro; cuando pierdes así sales de la pista orgulloso de lo que has hecho; tienes delante a Djokovic que tenía igual de ganas y ha jugado a un gran nivel, mejor por momentos. Las lágrimas del final, es porque no he logrado el objetivo ni el deseo de los españoles y no he podido hacer a los españoles orgullosos de una medalla de oro. Me voy con otra medalla, que no es fácil, y estoy orgulloso de conseguirlo”, finalizó.