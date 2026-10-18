Lamine Yamal revela la insólita razón por la que juega con la mano vendada: todo comenzó con un videojuego

Lamine Yamal ha convertido su mano derecha vendada en una de las imágenes más reconocibles de su carrera con el Barcelona. Aunque muchos aficionados pensaban que se trataba de una lesión recurrente o de una medida de protección, el propio futbolista explicó que todo comenzó con un accidente mientras jugaba PlayStation.

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El delantero español contó que, durante una partida, golpeó accidentalmente la televisión y terminó lastimándose los dedos. La inflamación lo obligó a utilizar un vendaje, pero lo que comenzó como una necesidad terminó convirtiéndose en una costumbre.

La historia tiene además una conexión inesperada con Karim Benzema, exdelantero del Real Madrid, cuya imagen con la mano vendada fue durante años uno de sus rasgos más característicos.

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¿Por qué Lamine Yamal juega con una venda en la mano derecha?

En declaraciones compartidas a través de su canal de YouTube, Yamal explicó que sufrió el accidente mientras disfrutaba de un videojuego.

El futbolista relató que golpeó la pantalla y que sus dedos se inflamaron considerablemente. Por esa razón comenzó a vendarse la mano derecha, sin imaginar que seguiría utilizando la protección tiempo después.

Sin embargo, cuando la molestia dejó de ser el motivo principal, decidió conservar el vendaje porque le gustaba cómo se veía.

De esta manera, lo que originalmente fue consecuencia de un accidente doméstico terminó formando parte de su imagen habitual dentro de los terrenos de juego.

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¿Qué tiene que ver Karim Benzema con el vendaje de Lamine Yamal?

La decisión de mantener la venda también estuvo rlacionada con Karim Benzema, quien popularizó una imagen similar durante su etapa como futbolista del Real Madrid.

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Yamal explicó que el vendaje le recordaba al delantero francés y que de hecho llegó a bromear con la comparación y el apodo KB9.

A partir de entonces decidió conservarlo como parte de su estilo personal.