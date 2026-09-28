Rafa Márquez compara a Gilberto Mora con Lamine Yamal, pero adelante algo sobre el mexicano: “Todavía no ha ganado nada, hay que tener calma”

Gilberto Mora se convirtió en el salvador de la Selección Mexicana en el duelo ante Colombia y con una genialidad empató en el partido en el que debutó Rafael Márquez al frente del conjunto Azteca, por lo que se ganó los elogios de su estratega.

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Rafael Márquez se deshace en elogios para Gilberto Mora

Rafael Márquez destacó la calidad de Gilberto Mora, quien a sus 17 años se ha convertido en un referente tanto de la Selección Mexicana como del Tijuana e incluso se convirtió en el jugador más joven en anotar con la camiseta de México en toda la historia.

“Es muy joven, tiene un futuro muy interesante, tiene calidad para jugar en cualquier equipo, ojalá que ahora que cumpla 18 años pueda tener una gran oportunidad y sea un buen equipo”, señaló el técnico nacional en conferencia de prensa.

Sin embargo, el estratega recordó el caso de Lamine Yamal con Barcelona quien debutó igual de joven que Mora y fue encaminado con calma para permitir su desarrollo.

“Tenemos que protegerlo, tengo una gran experiencia en cómo llevaron el caso de Lamine en Barcelona. Es tratar de mantener la calma, dejar que se desarrolle, se divierta. Hay que apoyarlo, es un talento”, recordó el técnico.

Márquez destacó la base de valores que sostienen a Mora y que le han permitido asumir el rol protagónico en la Selección Mexicana con humildad y sin perder la cabeza a pesar de la fama que ha rondado su joven carrera.

“Gil tiene una gran base de valores, el papá fue futbolista y lo ha llevado muy bien, no me preocupa todo lo que se le ha alabado y que se vaya a creer algo que aún no ha sido. Es tratar de mantener la calma, dejarlo que se desarrolle, apoyarlo, es un gran talento y ese tipo de jugadores hay que tratar de que tengan la calma. Todavía no ha conseguido nada, así que hay que llevarlo con calma”, agregó.

La Selección Mexicana volverá a la actividad este martes 29 de septiembre cuando se enfrente a Perú en duelo amistoso de la Fecha FIFA a celebrarse en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, y que podrás ver a través de la señal de TV Azteca.

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