Lane Johnson: El héroe de Filadelfia que poca gente habla

Las ofensivas dentro de la NFL son las que acaparan las miradas de los aficionados, por lo espectacular de los lanzamientos de los quarterbacks y recepciones de los jugadores pero hay un héroe en Filadelfia que merece reconocimiento.

Su nombre es Lane Johnson y el tackle derecho de Filadelfia ha luchado contra el dolor y superado batallas que pocos tienen en el radar. El mes pasado, en época decembrina sufre una lesión (desgarro en el aductor de la ingle) que estuvo a nada de terminar con una de sus mejores temporadas dentro de la liga.

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“Hablando con mi doctor (Dr. William Meyers) no estaba seguro que pudiera jugar por la lesión en la ingle. Me decía que jugadores de jockey consiguen jugar pero por la posición y lo demandante del movimiento era muy complicado”

Dos juegos de inactividad en la parte final de la temporada regular es el único descanso que tiene y ahora está en la antesala de poder levantar el Vince Lombardi.

Lane Johnson es uno de los ocho jugadores de las Águilas de Filadelfia que están en el roster de los campeones en el 2018.

Lane Johnson juega con desgarro en la ingle

Con el dominio que demuestra Filadelfia en la victoria sobre los 49ers de San Francisco en la final de la Conferencia Nacional, Lane Johnson no tiene minutos en el último cuarto pensando en tener la mayor cantidad de descanso previo a la edición 57 del Super Bowl.

Y ¿por qué es uno de los grandes héroes del equipo esta temporada?

El lado derecho es uno de los que ofrecen mayor protección al quarterback Jalen Hurts.

A lo largo de la temporada 2022 participa en 972 jugadas en las que solo comete seis infracciones y no ha pasado un solo jugador contrario de su lado para capturar a Hurts.

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No ha permitido una sola captura, es uno de los pilares en la línea ofensiva cuya temporada le vale ser electo al Pro Bowl.

En los dos partidos que van de postemporada tiene 127 jugadas, solo dos infracciones y ninguna captura pesar de la lesión.

Por esa razón es uno de los héroes del equipo y su participación es fundamental para que Filadelfia esté en el Super Bowl 57.