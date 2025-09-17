ÚLTIMA HORA: Larcamón revela si Ángel Sepúlveda está listo para jugar con Cruz Azul en la Jornada 9

El regreso más esperado en La Noria ya tiene fecha. Ángel Sepúlveda, pieza clave en la delantera de Cruz Azul , recibió el alta competitiva y estará disponible para enfrentar a Bravos de Juárez en la Jornada 9 del Apertura 2025.

El atacante mexicano sufrió un desgarro en el isquiotibial contra Chivas en la séptima fecha, lo que generó gran preocupación en el cuerpo técnico. Sin embargo, el parón por la fecha FIFA jugó a favor de su recuperación y Nicolás Larcamón ya lo confirmó: el ‘Cuate’ está de vuelta.

DT de Cruz Azul habla del buen momento que vive Ángel Sepúlveda

“Sí, ya entrenó, desde el inicio de la semana se reincorporó a la par del grupo. Lógicamente recuperando un poco la forma física ya que los entrenamientos que estuvo alejado del resto del grupo lo pusieron un poco más en ese diferente tipo de gestión de cargas. Pero no solamente que ha trabajado a la par del grupo sino que es parte de la convocatoria seguro para el partido del día viernes como para los el resto de la semana“, dijo el estratega celeste, en referencia a ‘Sepu’.

La decisión de Larcamón sobre el regreso de Sepúlveda

El estratega celeste fue contundente al hablar de la situación de su delantero. Sepúlveda no solo entrará en la convocatoria, sino que tiene serias posibilidades de sumar minutos desde el arranque. En caso de que inicie en el banquillo, Gabriel Fernández seguiría ocupando la punta de ataque, pero la buena noticia es que el goleador ya dejó atrás su lesión.

Este regreso representa un alivio para Cruz Azul, que busca mantener el subliderato tras su triunfo en Pachuca, o incluso arrebatarme la cima a Rayados. La ofensiva celeste recupera a un jugador que se había convertido en referencia, tanto por su sacrificio como por su capacidad de aparecer en momentos decisivos.

Ignacio Rivero también preocupa en Cruz Azul

Además de la novedad de Sepúlveda, Nicolás Larcamón se refirió a Ignacio Rivero, quien terminó con un golpe en la cabeza durante el duelo ante Pachuca. El capitán trabaja a marchas forzadas para poder estar entre los convocados y, salvo contratiempos, formará parte de la lista ante Juárez.

Con ambos jugadores de regreso, Cruz Azul fortalece su plantel en un momento clave del campeonato. El vestidor recupera liderazgo, experiencia y gol justo cuando el torneo entra en su fase más exigente.