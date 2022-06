Arturo Brizio reconoce que hay árbitros en mejor momento que César Ramos

César Arturo Ramos representará a México como árbitro en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, eso no significa que se el mejor árbitro del momento en la Liga BBVA MX. Así lo reconoció el expresidente de la Comisión Arbitral, Arturo Brizio, quien en entrevista para Azteca Deportes dijo que Ramos sí es el mejor del país, pero no el que mejor estuvo en el Torneo de Clausura 2022.

“César tuvo un buen torneo, pero por ejemplo Pérez Durán tuvo un mejor torneo. César es un grán árbitro, pero Pérez Durán anduvo mejor, y en su momento anduvo mejor Santander, y los Fernandos, o sea, tenemos seis o siete árbitros de primer nivel. Italia, Brasil, Argentina, si los monitoreamos, no tienen más. En el Mundial pasado la liga española con su árbitro pitó un partido, y el nuestro pitó tres”, aseguró el exdirigente.

Sobre las críticas de los medios a la gestión de Arturo Brizio

Brizio, según aclara, renunció hace algunos días al organismo para “emprender nuevos proyectos personales”. Y a pesar de las críticas sobre su gestión que han llovido desde su salida, opina que dichos señalamientos se deben más a cuestiones personales.

“Cuando de pronto ya personas muy especializadas transgreden esa frontera y ya empiezan a meterse en cuestiones personales, yo lo tomo como viene. De pronto me parece que me han dado una importancia que yo no tenía, porque yo no arbitro, yo simplemente trato de dirigir de la mejor manera posible, y también es muy cómodo estarle pegando a una persona que saben que no les va a contestar. Primero por mi educación, por mi forma de ser, y segundo por investidura.”

El también exárbitro mundialista ha defendido su labor a capa y espada, haciendo énfasis en la cantidad de silbantes que han surgido en su periodo como presidente de la comisión. “Oscar Mejía, Guillermo Pacheco, Brian González, (Jorge Camacho) Peregrina, (Rosario López) Peñuelas, y otros tres o cuatro son el futuro del arbitraje mexicano, y se hicieron en esta administración. Si eso no es formar árbitros, lo discutimos.”

Sobre el ascenso de Karen Díaz, mujer árbitra y mundialista

La árbitra asistente Karen Díaz hará historia convirtiéndose en la primera mujer en oficiar en una Copa del Mundo. Para Brizio, esta ha sido una de las medallas que la Comisión Arbitral ha conseguido bajo su mandato.

“Se nos olvida un tema importante. Las mujeres. La cantidad de mujeres que están hoy en el estrellato arbitral del femenil y con muchas posibilidades de tener a una árbitra mexicana en Liga MX en un par de años.”

Brizio detalla que ha sido él quien ha llamado a los dirigentes de la Concacaf para hacerles saber que “la mejor atleta”, es mujer y se ubica en el arbitraje mexiano.

“Hace seis meses, Karen Díaz no existía para la FIFA. No existía para la Concacaf. Yo hablé con Concacaf para decir que “la mejor atleta, independientemente del género, es mexicana y es mujer. Se llama Karen Díaz, por favor véanla y después tomen su decisión”. Y a partir de ahí la llevaron a partidos, a un torneo, y la rompió. Y hoy está en la Copa del Mundo, parte del trabajo de esta Comisión de Arbitraje.”

Finalmente, Brizio le deseó éxito a Armando Archundia también exárbitro mundialista y quien ha tomado su lugar en la Comisión de Árbitros. “Esto es una institución que tiene una estructura sólida, y seguramente Armando la sabrá aprovechar al máximo.”