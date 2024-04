Carlos Sainz ‘amenaza’ a Checo Pérez y a Red Bull previo al Gran Premio de China

De los dos pilotos de Ferrari, Carlos Sainz es el que está en mejor forma. Con una carrera menos que su compañero Charles Leclerc, es ubica a sólo cuatro puntos del monegasco. De hecho, si hay algún piloto que signifique una amenaza para Red Bull en estos momentos, es precisamente Sainz.

Apenas una semana después de haber sido operado por apendicitis dio cátedra en Australia y ganó la carrera, apretando la contienda como no se esperaba que ocurriera, después de ver el dominio de los de la bebida energética en las primeras carreras.

Hace dos semanas en Japón, Red Bull retomó el dominio con el tercer doblete del campeonato, pero no se puede negar que Ferrari ha mejorado y se ha acercado a los de Milton Keynes, al grado de que a días del GP de China, Sainz ha amenazado con eliminar la ventaja que presumen Verstappen y Checo Pérez, en algún punto de la campaña.

“Creo que ellos (Red Bull) definitivamente van a tener ventaja en el primer tercio de la temporada hasta que traigamos una o dos mejoras que nos hagan luchar con ellos de forma más consistente”, explicó el español.

“Mientras tanto, necesitamos más carreras como la de Australia, pero no veo a Red Bull, como equipo, cometiendo estos errores muy a menudo, no”, agregó el piloto de 29 años.

Sainz lamenta su ausencia en Arabia Saudita

Sainz habló también sobre la carrera que no pudo disputar debido a su inesperada cirugía por apendicitis, y lamentó que de no ser por ello, quizá estuviera uno o dos peldaños más arriba en el campeonato individual.

“Es una pena, porque además me he perdido una carrera, lo que tanto para el equipo como para mí, podría ser costoso en el campeonato. Estamos compitiendo con una carrera menos, pero al mismo tiempo, vamos a dar lo mejor de nosotros. También es mi último año en Ferrari, así que sí, no hay nada que perder y lo intentaremos todo para remontar”, finalizó.