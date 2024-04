Red Bull retoma la investigación sobre Christian Horner

Después de algunas semanas sin saber nada nuevo sobre la investigación hacia Christian Horner sobre una supuesta conducta sexual inapropiada y abuso de poder hacia una empleada del equipo de Fórmula 1, finalmente volvió a la superficie el escándalo.

Y es que la empleada que acusó al jefe de Red Bull ha insistido en apelar la decisión del equipo de no sancionar a Horner, por lo que la estructura de Milton Keynes se ha visto obligada a volver a abrir el caso.

E-Prix de Misano R7, Temporada 10 de la Formula E | Resumen Completo

Recordemos que a pocos días de presentar su nuevo auto RB20 con el que Red Bull está compitiendo en la presente campaña, se dio a conocer la investigación interna sobre el directivo, aunque a raíz de esto trascendió que lo que realmente había impulsado dicho drama es una división interna en donde la mitad del equipo busca la salida de Horner, mientras la otra mitad defiende su permanencia.

Tras darse a conocer la resolución de que Horner no sería castigado, pues no hubo suficientes pruebas para comprobar si dichas acusaciones habían sido ciertas, la empleada fue suspendida. Sin embargo, no ha echado en saco roto su discurso y ha apelado la decisión.

Te puede interesar: Champions League: Thomas Tuchel ve ligera ventaja para el Bayern

“Nadie quiere que esto dure más de lo necesario. Red Bull ha dejado claro que está preparado para ser totalmente transparente una vez que se complete el proceso de apelación”, mencionó una fuente cercana al equipo, a medios europeos.

¿Qué implica la reapertura del caso?

Sería la próxima semana cuando todas las partes acudan a declarar nuevamente y en esta ocasión será un nuevo abogado el que realice la investigación, pues el primero está vinculado con la familia Yoovidhya, propietaria en mayor parte de la empresa, lo que podría cuestionar la independencia de la investigación.

Te puede interesar: GP de China, primera carrera sprint: cambios, horarios, y formato

De cualquier forma, Horner ha sido muy cauto en sus declaraciones, y se ha mostrado concentrado en su trabajo, llevando a Red Bull a tres dobletes en esta temporada que lo mantienen en la cima del campeonato tanto de pilotos como de constructores.