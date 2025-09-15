Las estrellas que llegaron a la Liga MX este Apertura 2025

El mercado de fichajes de la Liga BBVA MX cerró con un bombazo. Los Rayados de Monterrey hicieron oficial la incorporación del delantero francés Anthony Martial, quien llega proveniente del AEK de Athenas tras su salida del Manchester United tras 9 años. El atacante galo, de 29 años, firmó un contrato por dos temporadas con opción a una más, convirtiéndose en el refuerzo estrella del equipo dirigido por Domenec Torrent.

Pero el cuadro regiomontano no fue el único en moverse. El América aseguró los servicios del extremo francés Allan Saint- Maximin, mientras que Pumas dio un par de golpes sobre la mesa que sacudió la ventana, al realizar el más mediático al contratar al portero costarricense Keylor Navas y al mediocampista galés Aaron Ramsey, quien pasó por equipos como la Juventus y Arsenal.

Liga MX con estrellas de talla internacional

Por su parte, Tigres sumó nada más y nada menos que a Ángel Correa, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 junto a Lionel Messi. Quien ya ha anotado varios goles y se está convirtiendo en un ídolo en el Volcán del conjunto universitario.

Esta ola de incorporaciones de alto perfil marca un punto de inflexión para el balompié azteca, que atrajo a jugadores con experiencia en las mejores liga de Europa y del mundo. Martial, en particular, llega con el objetivo de revitalizar su carrera tras una etapa complicada en Inglaterra, donde ganó Europa League, FA Cup y Copa de la Liga.

Para los equipos de la Liga MX, estos fichajes representan un salto de calidad evidente. No solo incrementan el nivel competitivo del torneo, sino que también elevan su proyección internacional. El desafío ahora será integrar a estas estrellas en dinámicas de equipo y aprovechar su experiencia para aspirar a títulos tanto locales como continentales.

