Fue el principal pilar para que Chivas saliera campeón y luchó contra una terrible enfermedad

Hablar de Matías Almeyda en México es recordar la última gran etapa de gloria que vivieron las Chivas en la Liga BBVA MX y también en el plano internacional. “El Pelado” fue el principal artífice para que el Guadalajara levantara su último campeonato en 2017. Actualmente, dirige al Sevilla de España . En una conferencia de prensa relató lo difícil que fue lidiar con la depresión.

Chivas no pasa actualmente por su mejor momento. Recientemente, venció al América en el Clásico Nacional y recuperaron la confianza, pero necesitan seguir así si no quieren despedirse rápidamente del Apertura 2025. Con Matías Almeyda, el Rebaño levantó cinco títulos. A pregunta expresa en España sobre la depresión, el timonel argentino fue contundente al declarar que esa enfermedad terminó con su carrera.

“Tengo mucha experiencia para hablar de eso. Tuve cinco años que sufrí bastante y fui ayudado por mi familia, por profesionales. Yo jugaba en el Inter de Milán y fui con Moratti y le dije que no quería jugar más. Tenía dos años más de contrato en ese momento. Pero así fue mi vida, por eso cuando les digo que no vendo humo, no los vendo. Trato, por lo menos. Y si lo hago, inconscientemente”, dijo Almeyda.

Matías Almeyda con las Chivas ganó una Liga BBA MX en el Clausura 2017, dos Copas MX (Apertura 2015 y Clausura 2017), una Supercopa MX en el 2016 y una Concachampions en el 2018. También el último torneo internacional del Guadalajara. En la misma conferencia, antes de enfrentar al Elche, confirmó que ser futbolista no es como todo el mundo piensa y que lo mismo le pasó a Diego Armando Maradona.

“Es una parte fea, una parte oscura que tiene un jugador que deja de jugar. Por eso priorizo que amen el futbol y que lo jueguen hasta donde puedan. Fui amigo de Maradona. Al mejor le pasó lo mismo. Entonces, si le pasó a él, le va a pasar a todos. Cuando se deja de jugar al futbol, el 95% de los futbolistas, al otro día que dejó de jugar, el teléfono no le suena nunca más. Te llaman cada tanto para hacerte un reportaje. La cantidad de amigos que tenía no están más”, añadió.

Después de cuatro partidos con el Sevilla, Almeyda solamente suma cuatro puntos de 12 posibles. Ocupa la posición 13 y está muy lejos de los puestos europeos y más cerca del descenso, pero LaLiga de España acaba de iniciar.