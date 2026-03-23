4 goleadores de Liga MX que se hicieron rivales de México

Los goleadores de Liga MX que enfrentaron a la Selección Mexicana como es el caso de Paulinho convocado por Portugal nos remite a nombres como Salomón Rondón, Ángel Mena y Enner Valencia en los días previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y colocan nuevamente este fenómeno bajo la lupa. No es común que los máximos artilleros del futbol mexicano se conviertan en rivales del cuadro mexicano, pero cuando ocurre, el morbo competitivo crece.

¿Qué goleadores de Liga MX se enfrentaron a la Selección Mexicana tras ser campeones de goleo?

El nombre que vuelve a encender el tema es Paulinho, delantero del Toluca y vigente tricampeón de goleo de la Liga MX. El atacante portugués fue convocado por su selección para la Fecha FIFA, donde Portugal se medirá a la Selección Mexicana, lo que lo convierte en un protagonista con conocimiento directo del futbol local.

Sin embargo, el portugués no es el único. Uno de los antecedentes más recientes es Salomón Rondón, quien después de ser campeón goleador en el Clausura 2024, enfrentó al selectivo mexicano con Venezuela en la Copa América 2024. Su presencia generó expectativa por su conocimiento del ritmo y estilo del futbol nacional.

Antes, Ángel Mena también vivió un escenario similar. Tras consagrarse goleador con León en el Clausura 2019, el ecuatoriano enfrentó al conjunto mexicano en un amistoso previo a la Copa Oro. Su rendimiento en Liga MX lo había convertido en una referencia ofensiva reconocida.

El primer caso recordado en esta tendencia fue Enner Valencia, quien después de marcar 12 goles en el Clausura 2014, se midió al equipo mexicano en un amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 2014. Aquel encuentro también quedó marcado por la lesión de Luis Montes.

¡GOL de Paulinho! | Necaxa 0-1 Toluca | Jornada 7 Clausura 2026

Paulinho y el impacto del goleador de Liga MX como rival del equipo mexicano

El caso de Paulinho tiene un matiz especial. El delantero del Toluca no solo ha sido campeón de goleo, sino que ha conseguido un tricampeonato como máximo anotador, algo poco común en la historia reciente del futbol mexicano. Además, compite por extender su dominio ofensivo en el torneo actual.

Su convocatoria con Portugal abre un escenario atractivo: un goleador que domina la Liga MX enfrentando al cuadro mexicano con la ventaja de conocer a defensores, estilos y ritmos de juego. Esa familiaridad suele equilibrar los partidos internacionales.

Este tipo de cruces también ofrecen una lectura interesante rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los delanteros que destacan en la Liga MX pueden convertirse en rivales directos del equipo mexicano, elevando el nivel competitivo de los amistosos internacionales.

La historia demuestra que no es una coincidencia aislada. Valencia, Mena, Rondón y ahora Paulinho comparten ese perfil: dominar el futbol mexicano y luego enfrentarlo desde la otra vereda. Un detalle que añade tensión y atractivo a cada convocatoria internacional.