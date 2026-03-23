La curiosa manera en la que Paulinho se enteró de su llamado a la Selección de Portugal

Paulinho fue convocado a la selección de Portugal para enfrentar al representativo mexicano y al de los Estados Unidos durante la Fecha FIFA de marzo. Finalizado el partido entre el Toluca —club para el que juega desde hace casi dos años— y el Pachuca, el atacante explico cómo se enteró del llamado que le dio el director técnico del combinado luso, Roberto Martínez.

"No (me enteré antes), ahora al final del partido, llegando al vestidor, estaba con la cara de enojado y mis compañeros no estaban entendiendo por qué, porque todavía no sabía que había sido convocado, pero estoy muy feliz; después del partido, estaba enojadísimo porque no ganamos, pero es un sueño, cualquier jugador juega por su selección y yo más porque no es normal que Portugal, con el nivel que tiene, convoque a un jugador en un continente muy lejos", dijo.

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Un momento más que especial en la carrera de Paulinho

Aprovechó su comparecencia ante los micrófonos y las cámaras para nombrar a quienes, considera, lo han ayudado a llegar a este objetivo: “Primero, agradecer al Toluca y al país, porque me recibieron muy bien desde el primer momento y, hasta para mi familia, un momento especial poder ser llamado”.

Cuestionado en torno a la percepción que tiene de su convocatoria, la competencia por un sitio en la selección de su país y a los méritos que ha hecho para ser considerado, se mostró convencido de su capacidad, sin dejar de reconocer a los elementos con los que compartirá concentración en los próximos días.

"Creo que todos los jugadores citados fueron llamados porque trabajan bien. Al final son decisiones del seleccionador. Si estoy, es porque me lo merezco, porque es distinto ser llamado en Europa y ser llamado acá, es merecido, obviamente que hay más jugadores que pudieron ser llamados", expuso.

Jugar en el Azteca, un premio para Paulinho

Con respecto a la posibilidad de disputar su primer partido en el Estadio Azteca, declaró: "Nunca jugué ahí, vamos a ver lo que es, pero seguramente jugaré muchos partidos ahí con Toluca”.

Y sobre la posibilidad de asistir a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, concluyó:

"Todos los jugadores que están en la convocatoria tienen esa ambición, yo igual, pero está lejos todavía, sé que es difícil, ahora a trabajar y disfrutar".

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