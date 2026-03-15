América vs Mazatlán: fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del duelo de Jornada 11

El partido América vs Mazatlán de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX llega en un momento clave para el equipo dirigido por André Jardine, que busca recuperar regularidad tras un torneo con resultados irregulares. En esta previa América vs Mazatlán, las Águilas intentarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes, mientras que Mazatlán FC llega con la intención de seguir mostrando la mejoría que ha tenido desde el cambio de entrenador. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde ambos equipos cerrarán una jornada que puede influir en la pelea por los puestos de Liguilla.

El Club América, tricampeón reciente de la Liga MX tras sus títulos en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, vive una temporada distinta en este Clausura 2026. Aunque el plantel mantiene talento y profundidad, los resultados han sido irregulares. Con 14 puntos tras diez partidos, el equipo azulcrema se encuentra peleando por mantenerse dentro de la zona de clasificación.

La buena noticia para los aficionados americanistas es que el equipo llega motivado tras su reciente victoria ante Querétaro, un resultado que ayudó a recuperar confianza en medio de un calendario exigente que también incluye la Concacaf Champions Cup.

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¿Cómo llegan América y Mazatlán al partido de la jornada 11?

El América de André Jardine llega a este compromiso después de una semana intensa que incluyó su participación en la Concacaf Champions Cup 2026, donde logró una victoria importante por 1-0 frente a Philadelphia Union en el partido de ida de los octavos de final.

Ese resultado le dio ventaja a las Águilas en la serie internacional, pero también evidenció el desgaste que puede provocar disputar dos competiciones al mismo tiempo.

En la Liga MX Clausura 2026, el balance del equipo ha sido irregular: cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas. A pesar de ello, el plantel mantiene el potencial para escalar posiciones en la tabla si logra encadenar triunfos consecutivos.

Mazatlán, por su parte, ha vivido una temporada complicada, aunque recientemente ha mostrado señales de recuperación.

El conjunto sinaloense comenzó el torneo con dificultades, pero la llegada del entrenador Sergio Bueno ha generado una mejora en el rendimiento del equipo, que ahora busca sumar puntos importantes para abandonar la parte baja de la clasificación.

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América busca estabilidad en Liga MX mientras Mazatlán intenta seguir creciendo

El duelo América vs Mazatlán presenta un contraste interesante entre dos equipos que atraviesan procesos distintos dentro del Clausura 2026.

Para el conjunto azulcrema, el objetivo es claro: recuperar estabilidad en el torneo local y consolidar un funcionamiento que le permita competir tanto en Liga MX como en el plano internacional.

En cambio, Mazatlán FC busca construir una identidad más sólida bajo el mando de Sergio Bueno, apostando por una propuesta más ordenada que le permita competir mejor contra rivales de mayor presupuesto.

Aunque en el papel América parte como favorito por su plantilla y experiencia, la realidad del torneo ha demostrado que ningún partido es sencillo.

Por ello, este encuentro promete ser uno de los más interesantes para cerrar la jornada.

América vs Mazatlán: Horario para Estados Unidos

El partido América vs Mazatlán se jugará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México.

Horarios en Estados Unidos:

9:00 PM Hora del Este

8:00 PM Hora del Centro

6:00 PM Hora del Pacifico