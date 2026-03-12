Club América podría tomar ventaja sobre el Inter Miami de Lionel Messi

El América lleva buen paso en la Concacaf Champions Cup 2026 al vencer a Philadelphia Union y podría tomar una ventaja clave sobre Inter Miami de Lionel Messi, incluso antes de que se definan los cuartos de final de esta Copa de Campeones. Tras los partidos de ida de los octavos de final, el conjunto azulcrema se perfila con mejores condiciones en la tabla general del torneo, un factor que podría permitirle cerrar la serie en México si ambos equipos avanzan de ronda. La posibilidad de un América vs Inter Miami con Messi ya genera enorme expectativa entre los aficionados del futbol en Estados Unidos y México, especialmente porque podría significar el primer partido oficial de Lionel Messi en la Ciudad de México.

Aunque el cruce todavía no está confirmado, los resultados de la primera parte de la eliminatoria ya empiezan a inclinar ligeramente el escenario a favor del equipo dirigido desde Coapa.

¿Por qué América tendría ventaja sobre Inter Miami de Messi en Concacaf Champions Cup 2026?

La clave está en el reglamento de la Concacaf Champions Cup 2026. A partir de los octavos de final, el torneo establece una tabla acumulada entre los clubes que avanzan de ronda, y el equipo mejor posicionado obtiene el beneficio de cerrar la serie como local en la vuelta.

En este contexto, América dio un paso importante al vencer 1-0 al Philadelphia Union en el partido de ida de su eliminatoria. En contraste, Inter Miami empató 0-0 ante Nashville SC durante su visita al GEODIS Park.

Ese resultado sin goles coloca momentáneamente al club de la MLS en una posición menos favorable dentro de la clasificación que determina quién recibe el partido decisivo en la siguiente ronda.

Si las Águilas logran confirmar su pase a cuartos de final con otro triunfo ante Philadelphia, el club mexicano prácticamente aseguraría recibir el duelo de vuelta frente al ganador de la serie entre Inter Miami y Nashville SC.

Para los de Coapa, ese detalle podría ser determinante si finalmente se concreta el esperado choque contra Lionel Messi.

El posible América vs Inter Miami que ilusiona a la Concacaf Champions Cup 2026

La posibilidad de ver un América vs Inter Miami en Concacaf Champions Cup 2026 se ha convertido rápidamente en uno de los escenarios más atractivos del torneo.

Además del peso deportivo de ambos clubes, el morbo gira alrededor de Lionel Messi, quien hasta ahora no ha disputado un partido oficial en la Ciudad de México desde su llegada al futbol de Norteamérica.

Si el escenario se confirma, el encuentro podría jugarse en el Estadio Ciudad de los Deportes, actual casa temporal del América, dependiendo de la logística que tenga el club para esas fechas.

El duelo representaría también un choque entre dos de las marcas más poderosas del futbol en la región: el club más ganador de México frente a uno de los proyectos más mediáticos de la MLS.

Antes de pensar en ese escenario, ambos equipos deberán resolver sus respectivas eliminatorias.

Cuándo se juegan los partidos de vuelta de octavos de final

Las series entre América vs Philadelphia Union e Inter Miami vs Nashville SC se definirán el miércoles 18 de marzo.

En caso de avanzar, las llaves de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 se disputarán en las siguientes fechas:

Partidos de ida: del 7 al 9 de abril

Partidos de vuelta: del 14 al 16 de abril

Con el torneo entrando en su etapa decisiva, el posible América vs Inter Miami de Messi ya empieza a perfilarse como uno de los enfrentamientos más esperados del futbol en el continente.