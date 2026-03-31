Ancelotti tiene claro lo que debe mejorar Brasil si quiere ganar la Copa del Mundo de la FIFA 2026

La derrota ante Francia encendió las alarmas en el fútbol brasileño. El amistoso disputado el pasado 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston terminó 2-1 a favor de los europeos, y el técnico italiano Carlo Ancelotti no tardó en señalar los aspectos a mejorar con miras a la Copa del Mundo 2026.

Los goles de Kylian Mbappé en el minuto 32 y de Hugo Ekitike al 65 pusieron a Brasil en una situación complicada de la que no pudo recuperarse. Solo Bremer descontó para la Canarinha al 78, en un tanto que llegó demasiado tarde para cambiar el rumbo del partido. El encuentro expuso fragilidades defensivas que el propio Ancelotti reconoció públicamente.

Ancelotti deja claro su plan defensivo con Brasil para el Mundial 2026

Días después del duelo ante Francia , Ancelotti ha sido explícito sobre su visión del fútbol. En la conferencia de prensa previa al amistoso contra Croacia, el técnico dejó sentada su filosofía. El italiano fue contundente al hablar de la importancia del aspecto defensivo para ganar un torneo de esta magnitud.

"El Mundial lo gana quien recibe menos goles, no el que anota más", fue su tajante reflexión. Una postura que define con claridad el estilo de juego que quiere implantar con la selección de cara al torneo.

Ancelotti también salió al paso de las críticas. "No me gusta que me llamen defensivista, pero el trabajo defensivo es muy importante para un equipo", aclaró. Su mensaje fue claro: la solidez atrás no está reñida con el talento en ataque, sino que ambas facetas deben coexistir para aspirar al título mundialista.

Brasil y Ancelotti: el estado del equipo rumbo a la Copa del Mundo 2026

Para estos amistosos de marzo, Ancelotti apostó por renovar la convocatoria con hasta ocho jugadores debutantes o con poca experiencia internacional. Entre los nombres más destacados, el regreso de Endrick desde el Lyon y la inclusión de tres defensores del Flamengo: Alex Sandro, Danilo y Léo Pereira. Una apuesta clara por encontrar el equilibrio entre juventud y veteranía.

El amistoso ante Francia también dejó noticias preocupantes en el ataque. Raphinha, extremo del Barcelona y uno de los referentes ofensivos de Brasil, tuvo que retirarse al descanso por molestias musculares. Pese al impacto de su baja, Ancelotti lo defendió: "Creó muchas oportunidades y mostró muy buen movimiento sin balón", resaltó el técnico italiano.