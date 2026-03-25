Ancelotti responde a la presión por llevar a Neymar a la Copa Mundial de la FIFA

La presión mediática por Neymar ya tiene una postura de Carlo Ancelotti sobre ponerlo en la lista de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que marca el debate actual en la selección brasileña. A pocos meses del torneo, el técnico italiano respondió a los cuestionamientos sobre el regreso del delantero y dejó señales importantes sobre cómo avanza la construcción del plantel que competirá en Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionador habló en la previa del amistoso de Brasil ante Francia en Boston, donde fue consultado directamente sobre la insistencia mediática y la presión externa para convocar a Neymar. Sin esquivar el tema, Ancelotti reconoció que está al tanto de todas las opiniones, aunque dejó claro que la decisión final será exclusivamente deportiva.

El atacante no juega con la selección desde octubre de 2023, cuando sufrió una lesión frente a Uruguay. Desde entonces, su ausencia ha generado debate entre exjugadores, analistas y aficionados, especialmente por su peso histórico dentro del equipo.

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¿Ancelotti llevará a Neymar a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Ancelotti fue diplomático pero firme. El técnico explicó que escucha todas las opiniones sobre Neymar, aunque recordó que su rol es tomar decisiones pensando en el rendimiento colectivo. El entrenador aseguró que el futbol genera debate constante y que cada persona tiene su propia visión, pero insistió en que la evaluación final dependerá del momento deportivo.

El estratega también dejó entrever que algunas posiciones ya están prácticamente definidas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Reconoció que la portería y la defensa son los sectores más avanzados en la planificación, aunque evitó dar nombres por respeto a los jugadores que aún compiten por un lugar.

Además, destacó que en esta fecha FIFA está evaluando nuevas alternativas defensivas. El objetivo no solo es medir el nivel individual, sino analizar cómo se integran al grupo y qué soluciones tácticas pueden aportar.

La situación de Neymar, por ahora, sigue abierta. Su regreso dependerá de su forma física, continuidad y rendimiento en los próximos meses.

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Brasil perfila su lista para la Copa Mundial de la FIFA y define posiciones clave

Ancelotti explicó que la base defensiva de Brasil está cerca de quedar definida. El técnico analiza llevar entre cuatro y cinco defensores centrales, considerando variantes tácticas y la posibilidad de que alguno pueda desempeñarse como lateral.

Este proceso forma parte de la planificación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde Brasil busca consolidar una plantilla equilibrada entre experiencia y renovación. La evaluación durante los amistosos será determinante para cerrar la lista definitiva.

El duelo ante Francia en Boston también servirá como laboratorio para el entrenador. Allí observará el funcionamiento colectivo y el rendimiento individual de varios jugadores que buscan un lugar en el plantel final.

Mientras tanto, la pregunta sobre Neymar seguirá vigente. El delantero mantiene su peso mediático y futbolístico, pero la decisión final dependerá del análisis del cuerpo técnico en los próximos meses.