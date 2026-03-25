Choque de gigantes rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se encienden los reflectores en territorio estadounidense. La selección de Brasil y la de Francia protagonizarán este jueves uno de los amistosos más atractivos de la Fecha FIFA, un duelo que enfrenta talento, historia y ambición a solo dos meses del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Te puede interesar: Nuevos boletos a la venta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: precios y cómo comprarlos

El escenario será el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston, una sede que verá un auténtico desfile de estrellas. De un lado, Vinícius Júnior y Raphinha; del otro, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Un duelo que remite inevitablemente a la final de Francia 1998, pero con protagonistas de una nueva generación.

México vs Portugal EN VIVO Y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Brasil, entre dudas y renovación

El partido representa la prueba más exigente hasta ahora para Carlo Ancelotti al frente de la 'Canarinha'. Desde su llegada en mayo, el técnico italiano ha trabajado en la reconstrucción de un equipo que aún busca identidad y solidez.

El propio Vinícius fue claro: Brasil no se considera favorito para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Una declaración que refleja el momento de transición que vive el equipo, obligado además a reinventarse ante la ausencia de Neymar, quien sigue sin estar al cien por ciento.

En lo futbolístico, Ancelotti apostará por un esquema ofensivo con cuatro atacantes, donde Vini, Raphinha y Matheus Cunha parecen inamovibles. Sin embargo, las bajas complican el panorama: no estarán Alisson, Gabriel Magalhães ni Alex Sandro, mientras que Marquinhos también se perderá este encuentro.

Aún así, el regreso de Casemiro aporta equilibrio a un mediocampo que buscará competir ante uno de los rivales más completos del mundo.

Francia, potencia consolidada

Del otro lado, el equipo de Didier Deschamps llega con mayor estabilidad. Campeón en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, Francia presume un bloque sólido y lleno de talento.

La gran incógnita pasa por Mbappé, quien recientemente superó una lesión en la rodilla. Aunque asegura estar al 100 %, su participación podría ser dosificada. A su lado, Dembélé vive un momento brillante, respaldado por figuras como Michael Olise, que ha destacado en Alemania.

También destacan nombres como Aurélien Tchouaméni y una ofensiva profunda con múltiples variantes. Para jugadores como Hugo Ekitike, este enfrentamiento es "el partido de los sueños". Y no es para menos: se trata de un duelo que puede marcar el pulso de dos selecciones llamadas a pelear por el título. Brasil y Francia no solo jugarán un amistoso, jugarán un aviso al mundo.

Te puede interesar: Mientras que México se enfrenta a Portugal y Bélgica, estos son los rivales de Sudáfrica y Corea del Sur en esta fecha FIFA