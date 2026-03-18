¿Por qué no jugó Messi? Mascherano lo explica antes del duelo clave de Inter Miami

La ausencia de Lionel Messi con Inter Miami en el más reciente partido de la MLS generó incertidumbre, pero Javier Mascherano aclaró el panorama al explicar que se trató de una decisión preventiva, priorizando su estado físico rumbo a un compromiso determinante en la temporada 2026.

El primer párrafo es clave para entender el contexto: Messi no jugó el último duelo de Inter Miami en la MLS por descanso estratégico, una decisión tomada por el cuerpo técnico para evitar desgaste físico tras una intensa carga de partidos y viajes en el inicio del año.

Lejos de encender alarmas, el técnico argentino dejó claro que tanto Messi como Rodrigo De Paul están en condiciones óptimas y listos para reaparecer en el duelo más importante hasta ahora para el club de Florida.

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¿Por qué no jugó Lionel Messi con Inter Miami en la MLS?

La ausencia de Messi en el partido frente a Charlotte FC respondió a una planificación física bien definida. Mascherano explicó que el equipo venía de una seguidilla exigente de encuentros, incluyendo pretemporada y arranque oficial, lo que obligó a gestionar cargas.

Además, el factor del campo sintético fue determinante. El cuerpo técnico consideró que el riesgo de lesión aumentaba en ese tipo de superficie, por lo que optaron por evitar el viaje del argentino.

“Preferimos que descansen y no tengan que hacer otro traslado”, explicó Mascherano, dejando en claro que no existía ninguna molestia muscular ni problema médico.

Este tipo de decisiones se han vuelto habituales en equipos que compiten en múltiples torneos, donde la prioridad es mantener a las figuras en plenitud para los partidos de alto impacto.

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Inter Miami vs Nashville SC: el partido donde vuelve Messi

Con el empate sin goles en la ida ante Nashville SC, Inter Miami se juega mucho más que un resultado. El duelo de vuelta representa una oportunidad clave para avanzar y consolidar el proyecto deportivo del equipo.

Mascherano confirmó que Messi liderará el once inicial en el Chase Stadium, acompañado por De Paul, en un encuentro que exige la mejor versión del equipo.

El técnico también destacó la respuesta de los jugadores con menos minutos, quienes aprovecharon la rotación para demostrar que el plantel tiene profundidad y competencia interna.

En términos médicos, el panorama es positivo. Salvo la ausencia de Maximiliano Falcón, el resto del grupo está disponible, lo que permite al entrenador armar su alineación ideal.

La gestión de cargas, el descanso estratégico y la apuesta por el rendimiento colectivo marcan el presente de Inter Miami, que ahora deposita su confianza en el regreso de Messi para marcar diferencia en el momento decisivo.