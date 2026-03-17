Barcelona vs Newcastle HOY en Estados Unidos: fecha, hora y lo que define la vuelta de Champions League

El Barcelona vs Newcastle en la Champions League 2026 se roba la atención de los aficionados latinos en Estados Unidos con la vuelta de los octavos de final, un duelo que llega completamente abierto luego de que Newcastle y Barcelona empataron 1-1 en Inglaterra. El conjunto blaugrana recibe en el Camp Nou a un equipo inglés que ya demostró que puede competir al más alto nivel. Para los aficionados latinos en Estados Unidos, este partido representa una de las citas imperdibles del futbol europeo, con dos estilos distintos y un boleto a cuartos en juego.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega con confianza tras su reciente victoria en LaLiga, mientras que Newcastle también arriba motivado luego de imponerse en la Premier League.

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¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle en Estados Unidos y qué está en juego?

El Barcelona vs Newcastle es un duelo clave para quienes no quieren perderse este choque decisivo de la Champions League.

Tras el 1-1 en el partido de ida, ambos equipos están obligados a ganar para avanzar. Un empate en los 90 minutos llevaría el encuentro al tiempo extra, lo que añade aún más dramatismo a la eliminatoria.

El primer duelo dejó claro el nivel de ambos clubes. Newcastle golpeó primero con Harvey Barnes en los minutos finales, pero cuando parecía que se llevaba la ventaja, apareció Lamine Yamal desde el punto penal en tiempo añadido para igualar la serie.

Ese cierre encendió una eliminatoria que ahora se definirá en territorio español, donde el Barcelona suele hacerse fuerte.

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Barcelona vs Newcastle: alineaciones probables y ambiente en el Camp Nou

El Barcelona vs Newcastle Champions League 2026 también estará marcado por el ambiente en el Camp Nou, que continúa en proceso de renovación pero ya presenta una capacidad ampliada.

El club recibió autorización para abrir nuevas zonas del estadio, alcanzando más de 60 mil aficionados, lo que promete una atmósfera intensa para este partido decisivo.

En lo deportivo, Barcelona apostaría por un once con figuras como Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski, aunque tendrá ausencias importantes que podrían influir en el rendimiento del equipo.

Por su parte, Newcastle llega con un plantel competitivo encabezado por jugadores como Anthony Gordon y Bruno Guimarães, con la intención de aprovechar cualquier espacio y dar la sorpresa como visitante.

El ganador de esta serie se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Atlético de Madrid y Tottenham, lo que añade aún más valor al resultado.

Barcelona vs Newcastle horario Estados Unidos

El partido Barcelona vs Newcastle se jugará este miércoles 18 de marzo en el Camp Nou, con los siguientes horarios en Estados Unidos:

13:45 PM (Este)

12:45 PM (Centro)

10:45 AM (Pacífico)

Un duelo que promete emociones hasta el último minuto y que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la Champions League.