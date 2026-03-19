Chivas lo hizo otra vez: las 5 joyas que nacieron en su cantera y conquistaron la Liga MX

La historia de Chivas, su cantera, la Liga MX, Chicharito, Hormiga González, sus jóvenes promesas y futbol mexicano vuelve a tomar protagonismo gracias al ascenso meteórico de Armando “Hormiga” González, un delantero que hoy confirma que la tradición formativa del Guadalajara sigue produciendo talento de élite como lo han hecho a lo largo del tiempo con joyas juveniles que destacaron desde el primero momento.

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¿Qué hace especial a la “Hormiga” González en la cantera de Chivas?

El caso de Armando González responde a un modelo formativo más sofisticado, donde la metodología, la preparación física y el análisis de datos han elevado el estándar de las fuerzas básicas. Su promedio goleador, cercano a un tanto por partido completo, evidencia una evolución clara respecto a generaciones anteriores.

A diferencia de procesos más largos como el de Chicharito, quien necesitó consolidarse con el tiempo antes de dar el salto internacional, la “Hormiga” ha irrumpido con una contundencia inmediata. Esto ha llamado la atención de clubes europeos como Borussia Dortmund y Celtic, que ya siguen de cerca su desarrollo.

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Las figuras históricas de Chivas que también brillaron desde jóvenes

Antes de la “Hormiga”, otros nombres marcaron el camino. Salvador Reyes, por ejemplo, fue el pilar del legendario “Campeonísimo”, debutando siendo adolescente y liderando una de las épocas más dominantes del club.

En otra generación, Javier Hernández se convirtió en el máximo referente moderno. Su explosión goleadora en 2010 lo llevó al Manchester United, validando el alcance global de la cantera rojiblanca.

Omar Bravo también dejó huella como máximo goleador histórico del club, mientras que Marco Fabián aportó creatividad y talento en momentos clave, incluso brillando a nivel internacional. A ellos se suma José Juan Macías, quien, pese a las lesiones, mostró condiciones de delantero moderno con lectura táctica avanzada.

Cada uno representa una etapa distinta, pero todos comparten un mismo origen: Verde Valle. La constante es clara: el éxito de Chivas está directamente ligado a la fortaleza de su cantera.

Hoy, con la irrupción de la “Hormiga” González, el ciclo parece renovarse. La historia no solo se repite, se actualiza. Y en un contexto donde el futbol mexicano busca consolidarse rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la aparición de nuevos talentos puede ser determinante.

Chivas vuelve a mirar hacia adentro… y encuentra respuestas.