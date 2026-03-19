México no tendrá a Messi y probablemente no tengan Cristiano Ronaldo como esperaban los fanáticos

La ilusión de ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en Ciudad de México en 2026 se desvaneció en cuestión de días, dejando un vacío enorme en el calendario del futbol internacional y en la expectativa de millones de aficionados, especialmente del público latino en Estados Unidos que esperaba vivir estos duelos históricos de cerca.

El golpe fue doble. Por un lado, la eliminación de Inter Miami en la Concacaf Champions Cup evitó un posible enfrentamiento en territorio mexicano. Por otro, la lesión de Cristiano Ronaldo pone en duda su presencia en el esperado amistoso entre el equipo mexicano y Portugal. Dos situaciones distintas, pero con el mismo desenlace: México se queda sin dos de los íconos más grandes del futbol moderno.

¿Por qué Ciudad de México se quedó sin Messi y Cristiano Ronaldo?

El primer impacto llegó con la eliminación de Inter Miami a manos de Nashville SC, un resultado que terminó con el sueño de ver a Messi jugar en México en el corto plazo. El equipo dirigido por Javier Mascherano no logró avanzar, y con ello se cayó uno de los escenarios más atractivos para la afición.

No es la primera vez que ocurre algo similar. En ediciones anteriores, clubes mexicanos también se quedaron cerca de enfrentar al conjunto de la MLS, lo que ya había generado frustración entre los seguidores. Esta vez, la historia se repite, pero con mayor resonancia por el contexto previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En paralelo, la situación de Cristiano Ronaldo tampoco es alentadora. El delantero portugués arrastra molestias musculares que han encendido las alarmas. Desde su entorno han sido cautelosos, y su participación en el amistoso ante el equipo mexicano luce cada vez más complicada.

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El impacto para México y los fans rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La ausencia de ambas figuras no solo afecta lo deportivo, sino también el atractivo mediático y comercial. Para los aficionados latinos en Estados Unidos, que suelen viajar o seguir de cerca estos eventos, la noticia representa un golpe directo a la experiencia que esperaban vivir.

La Ciudad de México había generado una narrativa perfecta: estadios llenos, figuras globales y una antesala ideal rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, el futbol, impredecible como siempre, cambió el guion en cuestión de días.

Aun así, no todo está perdido. El calendario internacional sigue ofreciendo duelos de alto nivel y la posibilidad de que nuevas figuras tomen protagonismo. Además, la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa como el gran objetivo, donde el equipo mexicano buscará brillar ante su gente.

El mensaje es claro: aunque Messi y Cristiano no estarán en Ciudad de México en los próximos días, el espectáculo del futbol sigue y las historias por contar apenas comienzan.