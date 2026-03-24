La alineación de Colombia vs. Croacia para el juego amistoso en Orlando

La alineación de Colombia para medirse a Croacia en el amistoso a celebrarse en Orlando, como preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 generan expectativa entre los aficionados latinos en Estados Unidos. La selección cafetera, ya clasificada al torneo, aprovechará este duelo ante Croacia para probar su base titular con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Camilo Vargas en un partido que servirá como examen previo al debut mundialista.

Colombia llega en un momento positivo tras consolidar su reconstrucción deportiva. Luego de su gran actuación en la Copa América y de asegurar su boleto a la Copa Mundial de la FIFA, el equipo busca continuidad. El encuentro ante Croacia, en territorio estadounidense, representa una oportunidad ideal para ajustar detalles tácticos y evaluar la química entre titulares.

¿Cuál sería la alineación de Colombia vs Croacia en Orlando?

El entrenador Néstor Lorenzo contaría con su base principal para enfrentar a Croacia. La alineación de Colombia para medirse a Croacia apunta a mantener equilibrio entre experiencia y dinamismo ofensivo, pensando en el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El once probable sería con Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en defensa. En el mediocampo aparecerían Jefferson Lerma y Richard Ríos como doble contención, con Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz como generadores de juego. En punta, Luis Suárez completaría el ataque.

Esta alineación de Colombia vs Croacia destaca por su solidez defensiva y velocidad por las bandas. Luis Díaz aporta desequilibrio, mientras que James Rodríguez mantiene el rol creativo. El funcionamiento del mediocampo será clave para sostener la posesión ante un rival europeo exigente.

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Un amistoso clave para Colombia antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El partido en Orlando no solo servirá para confirmar titulares. También permitirá evaluar variantes tácticas y minutos para jugadores que buscan un lugar definitivo en la convocatoria mundialista. Colombia quiere llegar al torneo con una base clara y automatismos consolidados.

Croacia representa un rival ideal para esta prueba. Su estilo ordenado y competitivo obligará a Colombia a mantener intensidad. Además, el duelo será el primero de una serie de amistosos en Estados Unidos, donde el cuerpo técnico pretende simular condiciones de la Copa Mundial de la FIFA.

Colombia debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Uzbekistán, por lo que estos encuentros adquieren valor estratégico. Lorenzo busca repetir el once titular y fortalecer conexiones entre líneas.

La alineación Colombia vs Croacia, con James Rodríguez como conductor y Luis Díaz como referente ofensivo, perfila un equipo competitivo. Si el plan funciona, el amistoso en Orlando podría marcar la base del once que Colombia utilizará en la Copa Mundial de la FIFA 2026.